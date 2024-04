Navijač po finalu superpokala z bičem napadel nogometaša

Maroški napadalec Abderrazak Hamdallah, ki je v letošnji sezoni savdskega prvenstva za Cristianom Ronaldom in Aleksandrom Mitrovićem tretji strelec lige, se je po porazu v finalu superpokala odzval na provokacije enega izmed navijačev in ga poškropil z vodo. Moški na tribuni je dvignil bič ter z njim parkrat udaril 33-letnega nogometaša Al Ittihada. Hamdallah in njegovi soigralci so nato želeli splezati na tribuno in se odzvati na napad, varnostniki pa so zadevo umirili.