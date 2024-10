Navijač prosil za podpis, zvezdnik mu je dres namesto tega ukradel

Dres, o katerem je govora, je neuradna različica portugalskega reprezentančnega dresa, oblikovanega tako, da spominja na tistega, ki ga je ekipa nosila med zmagoslavjem na Euru 2016. Dres je bil kupljen prek platforme za prodajo rabljenih stvari, kjer je prodajalec jasno navedel, da ni 'uraden' in da ni bil nošen na nobeni tekmi. Navijač ga je prejel nekaj dni pred incidentom in se odločil, da ga odnese na stadion, da bi ga Nani podpisal.

Po navedbah navijača je Nani ob pogledu na dres vprašal, od kod izvira in kako ga je navijač pridobil. Navijač naj bi mu večkrat pojasnil, da gre za dres, kupljen na spletu, in da ni povezan z nogometašem. Kljub temu je Nani dres vzel, ga položil na sovoznikov sedež svojega avtomobila, zaprl okno in se odpeljal. Po besedah navijača so bili prisotni očividci, ki so dogodek posneli in ponudili svojo pomoč kot priče.