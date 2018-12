Navijač, ki je napadel avtobus Boce: Nisem se mogel zadržati

Tekme Boce in Riverja vedno poskrbijo, da se o njih govori še dolgo po (in pred) zadnjem sodnikovem žvižgu.

Posnetki avtobusa z nogometaši Boce Juniors, ki je v neposredni bližini stadiona Monumental postal tarča podivjanih navijačev, so se hitro razširili po svetu. Hitro je postalo jasno, da je šlo za hud incident, saj so nekateri člani argentinske ekipe utrpeli poškodbe, svoje je dodal še solzivec, s katerim so prisotni policisti poskušali "umiriti" zadeve.

PREDTEKMO

Povratno tekmo pokala Libertadores so konec novembra tako odpovedali, to nedeljo pa bodo argentinski derbi z River Platom nogometaši Boce le odigrali, a na nevtralnem prizorišču v Madridu. Okoli stadiona Santiago Bernabeu in po mestu že zdaj vlada obsedno stanje, policijska operacija naj bi bila najštevilčnejša in najtežje izvedljiva v španski nogometni zgodovini. Obenem se po spletu že širijo posnetki vidnih (in kontroverznih) članov navijaških skupin Boce in Riverja, ki so brez težav odpotovali proti Madridu ...

Trenutek, ko je Firpo proti avtobusu Boce zalučal svoj projektil: