Navijačem Crvene zvezde zaporne kazni zaradi napada na kombi z navijači Partizana

Sodba še ni pravnomočna. Stefanović je napovedal, da bo tožilstvo po prejemu pisnega izreke sodbe vložilo pritožbo. Tožilstvo namreč vztraja, da se obtoženim izreče enotno kazen osem let zapora, denarna kazen po 400.000 dinarjev (3414 evrov) vsakemu in petletno prepoved obiskovanja nogometnih tekem.

Poleg zaporne kazni so jim izrekli še globo v višini 120.000 dinarjev oziroma 1024 evrov vsakemu in triletno prepoved obiskovanja tekem Crvene zvezde.

Obsojeni Veljko Milivojević , Boris Novović , Ivan Marković , Todor Arambašić in Mihailo Stepanović so 16. aprila 2022 okoli 22. ure, v spremstvu še vsaj dveh oseb, po derbiju večnih tekmecev s svojimi avtomobili zaprli pot kombiju s Partizanovimi navijači. S kamenjem in drugimi predmeti so razbili okna kombija, nato pa v notranjost kombija vrgli goreče bakle.

Notranjost vozila, v katerem je bilo devet oseb, se je vnela, osebe, ki so bile v kombiju pa so skušale zapustiti vozilo, vendar jim je to preprečil eden od napadalcev.

Šele, ko so napadalci pobegnili stran, so Partizanovi navijači zapustili goreči kombi in zbežali na njivo. Vozilo, ki ga je zajel ogenj, je kmalu razneslo. V tem dogodku so se štiri osebe iz kombija lažje poškodovale.

Obtoženi so na začetku sojenja delno priznali kazniva dejanja z navedbami, da so "bili ob nepravem času na nepravem mestu".

Decembra 2016 se je že pripetila podobna situacija. Takrat so pristaši črno-bele barve na avtocesti napadli zvezdaše, jih pretepli in jim zažgali kombi.