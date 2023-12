Navijačem vstopnice slovenskih tekem na voljo šele po žrebu

Na aplikaciji Evropske nogometne zveze Uefe, kjer se morajo navijači prijaviti z ustreznimi osebnimi podatki, bo sistem slovenske navijače zaznal po izbiri priljubljene reprezentance ter v sporedu označil tekme slovenske izbrane vrste. To pa bo znano šele po žrebu, ko bo znan celoten razpored skupinskega dela.

Žreb bo na vrsti danes ob 18. uri v Hamburgu. Po njem bo jasno, kje in kdaj bodo varovanci selektorja Matjaža Keka odigrali tekme skupinskega dela EP. Slovenija bo žreb pričakala v tretjem kakovostnem bobnu skupaj z Nizozemsko, Škotsko, Hrvaško, Slovaško in Češko.

V prvem so Nemčija, Portugalska, Francija, Španija, Belgija in Anglija. V drugem Madžarska, Turčija, Romunija, Danska, Albanija in Avstrija, v zadnjem pa Italija, Srbija, Švica ter tri reprezentance, ki si bodo pot na euro zagotovile prek marčevskih dodatnih kvalifikacij.