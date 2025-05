Navijačev in igralcev še ni, a 'Münchenska nogometna arena' ne miruje

Nogomet je ta teden doma v Nemčiji, natančneje v Münchnu, še natančneje na Münchenski nogometni areni. Tako jo bomo na željo Uefe imenovali pred in med velikim finalom Lige prvakov. Navijačev in nogometašev PSG-ja ter Interja za zdaj v bavarski prestolnici še ni, priprave na veliki dogodek v soboto pa so že v polnem teku. Na lokaciji smo se že štiri dni pred prvim sodniškim žvižgom lahko prepričali, da bosta pregovorna nemška natančnost in doslednost na delu tudi tokrat. Finale Lige prvakov si boste lahko v soboto v živo ogledali na POP TV in VOYO, z bogatim studijskim delom začnemo ob 20.00.

Finale Lige prvakov na Kanalu A in VOYO

Nogometaši obeh moštev bodo v München pripotovali v četrtek, večina navijačev verjetno v petek in soboto, ekipa Kanala A in 24ur.com pa je na prizorišče prispela že v sredo. Nismo bili edini v Münchenski nogometni areni, ki so delali, saj je v resnici vse pripravljeno že dneve pred velikim dogodkom.

V preteklih letih bi na drugih prizoriščih finala Lige prvakov v sredo na stadionu potekala veliko bolj obsežna dela kot v Münchnu. Če bi predsednik Uefe Aleksander Čeferin v torek ukazal, da bo finale v sredo namesto v soboto, bi nemški organizatorji zagotovo poskrbeli, da bi vse potekalo brez zapletov. Vsak list trave je popoln – verjemite, preverili smo osebno. Večina novinarjev, ki bodo spremljali finale, še ni prispela v München. Kljub temu je bil medijski center na stadionu že zdaj zelo aktiven. Med novinarji, ki so v Nemčijo prispeli krepko pred finalom, smo našli tudi brazilskega kolega Joaa Venturija. To je že njegovo četrto finale, ki ga bo spremljal s prizorišča in tudi on je opazil izjemno organizacijo domačinov: "Nemčija je nekaj popolnoma drugačnega. Vse je odlično organizirano in ljudje so zelo spoštljivi. Prispel sem v torek, tu bom ostal do nedelje, saj bom spremljal tudi slavje navijačev. Na klubski sceni je Liga prvakov tudi v Braziliji na prvem mestu. Brazilci obožujejo nogomet in veselijo se finala," nam je pomembnost najprestižnejšega svetovnega klubskega tekmovanja orisal Brazilec.

Že četrtič v Münchnu

Münchenska nogometna arena je konec aprila praznovala svoj 20. "rojstni dan". To ne bo prvo finale v kratki zgodovini tega stadiona. Leta 2012 je Chelsea po izvajanju enajstmetrovk šokiral domači Bayern. To je bil prvi naslov evropskega prvaka v zgodovini londonskega kluba. München je pred tem gostil še tri finala evropskih pokalov in vselej je v njih zmagalo moštvo, ki je osvojilo svojo prvo lovoriko v tem tekmovanju. Na Olympiastadionu je leta 1979 slavil Nottingham Forest, 14 let pozneje je Marseille v prvem finalu Lige prvakov premagal Milan, leta 1997 pa je Borussia Dortmund svoj prvi in edini naslov prvaka osvojila po zmagi nad Juventusom. Inter je bil v svoji bogati zgodovini že trikrat evropski klubski prvak, PSG še ni zasedel evropskega prestola.

V soboto se bo na stadionu zbralo 64.500 navijačev. 38.700 sedežev je bilo na voljo navijačem obeh klubov in splošni javnosti. Po 18.000 navijačev Interja in PSG-ja je karte lahko kupilo za 70 evrov. Preostalih 2.700 kart je bilo na voljo za 180 evrov (kategorija 3), 650 evrov (kategorija 2) in 950 evrov (kategorija 1). Za primerjavo, najdražja karta za finale ženske Lige prvakov v Lizboni je navijače stala 40 evrov. Upajmo, da bo vzdušje na tribunah sledilo vzoru organizatorjev in poskrbelo za novo izjemno finale Lige prvakov.