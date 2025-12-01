Cruijffov stadion gorel, zaradi pirotehnike odpovedana tekma Ajaxa

V nedeljo bi morala Ajax in Groningen odigrati derbi kroga nizozemske Eredivisie. Tekma na Johan Cruijff Areni pa se je končala že po prvih petih minutah. Sektor domačih privržencev je v spomin na preminulega navijača organiziral ogromno "bakljado" in ognjemet. Zaradi ogrožene varnosti vseh udeležencev je bila tekma prekinjena in na koncu tudi suspendirana.

Nizozemski nogomet podobnim incidentom sicer ni tuj. Prav Ajax je bil v zadnjih treh letih vpleten v tri tekme, ki so bile odpovedane zaradi prekomerne uporabe pirotehničnih sredstev s strani navijačev. Nazadnje je bil prekinjen derbi med Amsterdamčani in Feyenoordom ob koncu leta 2023. Ajaxu letos stvari ne gredo po načrtih. So edina ekipa, ki v elitni Ligi prvakov na prvih petih tekmah ni zbrala niti ene točke in so zasidrani na zadnjem mestu. Tudi v domačem prvenstvu situacija ni prav dosti bolj rožnata. Štirikratni evropski prvaki so trenutno šesti in za kar 17 točk oddaljeni od vodilnega PSV-ja. Za svojimi največjimi rivali Feyenoordom zaostajajo za 11 točk. Ne bomo se zmotili, če rečemo, da so navijači kluba iz prestolnice vse prej kot zadovoljni.

Prekomerna uporaba pirotehnika na tekmi Ajax - Groningen FOTO: X icon-expand

Morda je tudi to pripomoglo k nedeljskemu dogodku. Ognjemet je bil v osnovi organiziran v spomin na preminulega navijača, ki so ga amsterdamske tribune poznale pod vzdevkom "Tum". Dogodek, ki je bil sam po sebi spoštovanja vreden in je imel veliko sentimentalno vrednost, pa se je kmalu prevesil v ogromno varnostno tveganje za vse udeležence na tekmi.

Na igrišču je pristalo nemalo bakel, dimnih bomb in celo raket. Problematičen je bil tudi gost dim, ki je popolnoma obdal stadion Johana Cruijffa. Po družbenih omrežjih so zaokrožile slike navijačev, ki se pripravljajo na izstrelitev pirotehnike in spominjajo bolj na vojno območje, kot na tekmo nizozemskega nogometnega prvenstva.

Navijači na tekmi Ajax - Groningen FOTO: X icon-expand

Sodnik Bas Nijhuis je bil primoran srečanje prekiniti po vsega petih minutah igre. Čez slabo uro so sicer igralci ponovno pritekli na teren v upanju, da bodo lahko opravili svoje obveznosti. Vendar jih je spet pričakal očiten odpor s tribune, s katere je znova poletelo ogromno pirotehniških sredstev. Glavnemu delilcu pravice tako ni preostalo drugega, kot da tekmo suspendira in igralce ter navijače pošlje domov.

Tekma bo pred praznimi tribunami odigrana v torek popoldne. Iz vodstva amsterdamskega kluba so jasno izrazili svoje nestrinjanje z dogodki na nedeljskem obračunu: "Za Ajax je nedeljsko dogajanje nesprejemljivo. Radi bi se opravičili vsem, ki so bili na kakršenkoli način prizadeti. Ogrožena je bila varnost naših navijačev in igralcev, to je nesprejemljivo. Pirotehnična sredstva ne spadajo na stadion, močno se oddaljujemo od vsega, kar se je v nedeljo zgodilo."

Davy Klaassen na tekmi proti Groningenu FOTO: X icon-expand