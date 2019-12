Navijači Arsenala odpirajo penino: Özil nepreklicno na izhodnih vratih

Mesut Özil in Recep Tayyip Erdogan. Nemški reprezentant nikoli ni skrival občudovanja do predsednika turške vlade.

Arsenal bo sicer Manchester Cityju moral odšteti odškodnino v višini tri milijone evrov in s tem ne bo več nobene ovire, da 37-letni Španec Mikel Arteta v naslednjih dneh ne bi postal novi trener nogometašev iz Londona. Mediji z Otoka že nekaj dni veselo poročajo, da se je nekdanji dolgoletni nogometaš tega kluba sestal z vodstvom topničarjev in da so bili pogovori uspešni, tako da manjka le še podpis pogodbe.

Arteta, ki je trenutno še pomočnik Pepa Guardiolepri Manchester Cityju, bo na Arsenalovi klopi zamenjal Freddia Ljungberga. Šved je ekipo prevzel pred slabim mesecem dni, ko se je klub razšel s Špancem Unaijem Emeryjem, že takrat pa je vodstvo napovedalo, da je to le začasna rešitev. Medtem ko je vprašanje novega trenerja Arsenala bolj ali manj že zapakirano, je v fazi "razrešitve" nemški vezist turških korenin Mesut Özil, ki naj bi že v kratkem okrepil istanbulski Fenerbahče. "Zaenkrat gre za posojo, po koncu sezone pa bo imel turški klub možnost odkupa njegove pogodbe," pišejo Otočani, ki so v Londonu že videli športnega direktorja Fenerbahčeja Damiena Comollija, ki je zaključeval posel. "Najbolj veseli ob njegovem napovedanem odhodu so navijači Arsenala, ki so že zdavnaj izgubili upanje in Özilu že kar nekaj časa bolj žvižgajo kot ne. Pravzaprav večina privržencev topničarjev že odpira penino ob napovedanem odhodu nemškega reprezentanta, ki je zgodbo v Arsenalu odlično odprl, a jo sedaj zaključuje na klavrn način."



Mesut Özil je vsega skupaj v dresu Arsenala odigral 241 tekem in dosegel 43 golov.