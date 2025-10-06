Navijači Barce ogorčeni nad Poljakom: 'Prodajte ga v Savdsko Arabijo'

Nogometaši Barcelone so namesto vnovičnega prevzema vodstva na prvenstveni razpredelnici doživeli visok poraz na gostovanju pri Sevilli. Varovanci nemškega strokovnjaka Hansija Flicka so bili predvsem v prvem polčasu povsem nemočni, le svojemu čuvaju mreže Wojciechu Szczesnyju se lahko zahvalijo, da na odmor niso odšli z višjim zaostankom (2:1). Končnih 4:1 je močno zabolelo navijače Blaugrane, ki niso skoparili s kritikami na račun svojih ljubljencev.

Največji osmoljenec obračuna na Sanchez-Pizjuanu je bil brez dvoma izkušeni poljski napadalec Robert Lewandowski, ki je pri zaostanku Barcelone proti Sevilli z 1:2 zgrešil enajstmetrovko. "Ni treba na nikogar kazati s prstom. Odgovornost za poraz leži na celotnemu moštvu, saj smo bili v prvih 45 minutah igre povsem neprepoznavni. Delovali smo preveč statično, anemično, Sevilla pa je znala kaznovati vse naše napake," je po visokem porazu Barcelone z 1:4 pošteno dejal vezist aktualne španske prvakinje Pedri.

Robert Lewandowski je ležerno izvedel strel z bele pike, kar je močno razjezilo navijače Barcelone. FOTO: Profimedia icon-expand

"Če bi v tekmo od samega začetka vstopili tako, kot smo v večjem delu odigrali drugi polčas, se po obračunu zagotovo ne bi pogovarjali o našem visokem porazu. Škoda, saj smo zamudili priložnost za skok na vrh prvenstvene razpredelnice. Če bi zadeli z najstrožje kazni in izid izenačili, sem prepričan, da bi bil končni izid tekme drugačen," je še dodal (samo)kritični Pedri. Ogorčenje navijačev Barcelone je bilo porazu primerno. Na družbenih omrežjih se je usul plaz kritik predvsem na račun že omenjenega Lewandowskega in načina, kako je izvedel strel z bele pike. "To je bilo nekaj najslabšega, kar sem videl v zadnjem desetletju. Vse skupaj nič od nič. Čas je za slovo od Barcelone, prodajte ga v Savdsko Arabijo," je bil le eden od (zelo) kritičnih zapisov.

Poljski napadalec Robert Lewandowski se je zaradi slabše strelske forme na začetku nove sezone znašel pod plazom kritik navijačev Barcelone. FOTO: Profimedia icon-expand

Varovanci Hansija Flicka so na zadnjih štirih tekmah doživeli dva poraza (PSG, Sevilla), a kot poudarja nemški strokovnjak, so stvari (za zdaj) pod nadzorom. "Če si ne bi ustvarjali priložnosti in izgubljali tekme, bi bil močno zaskrbljen. Tako pa menim, da se med sezono zgodita kakšna tekma ali dve, ko odigraš slabše in zasluženo izgubiš. To se je nam zgodilo tako proti PSG-ju kot tudi proti Sevilli. Gremo naprej," pravi izkušeni Nemec na klopi Barcelone.