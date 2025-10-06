Navijači Barce ogorčeni nad Poljakom: 'Prodajte ga v Savdsko Arabijo'

Največji osmoljenec obračuna na Sanchez-Pizjuanu je bil brez dvoma izkušeni poljski napadalec Robert Lewandowski, ki je pri zaostanku Barcelone proti Sevilli z 1:2 zgrešil enajstmetrovko.
"Ni treba na nikogar kazati s prstom. Odgovornost za poraz leži na celotnemu moštvu, saj smo bili v prvih 45 minutah igre povsem neprepoznavni. Delovali smo preveč statično, anemično, Sevilla pa je znala kaznovati vse naše napake," je po visokem porazu Barcelone z 1:4 pošteno dejal vezist aktualne španske prvakinje Pedri.
"Če bi v tekmo od samega začetka vstopili tako, kot smo v večjem delu odigrali drugi polčas, se po obračunu zagotovo ne bi pogovarjali o našem visokem porazu. Škoda, saj smo zamudili priložnost za skok na vrh prvenstvene razpredelnice. Če bi zadeli z najstrožje kazni in izid izenačili, sem prepričan, da bi bil končni izid tekme drugačen," je še dodal (samo)kritični Pedri.
Ogorčenje navijačev Barcelone je bilo porazu primerno. Na družbenih omrežjih se je usul plaz kritik predvsem na račun že omenjenega Lewandowskega in načina, kako je izvedel strel z bele pike. "To je bilo nekaj najslabšega, kar sem videl v zadnjem desetletju. Vse skupaj nič od nič. Čas je za slovo od Barcelone, prodajte ga v Savdsko Arabijo," je bil le eden od (zelo) kritičnih zapisov.
Varovanci Hansija Flicka so na zadnjih štirih tekmah doživeli dva poraza (PSG, Sevilla), a kot poudarja nemški strokovnjak, so stvari (za zdaj) pod nadzorom. "Če si ne bi ustvarjali priložnosti in izgubljali tekme, bi bil močno zaskrbljen. Tako pa menim, da se med sezono zgodita kakšna tekma ali dve, ko odigraš slabše in zasluženo izgubiš. To se je nam zgodilo tako proti PSG-ju kot tudi proti Sevilli. Gremo naprej," pravi izkušeni Nemec na klopi Barcelone.
