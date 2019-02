Navijači Celtica nad 'podlasico' Rodgersa, ki je postal novi trener Leicestra

"Če sem povsem iskren, to smrdi!" je bil jezen Sutton. "Časovni okvir vsega skupaj smrdi, gre v klub, ki se ne poteguje za absolutno nič, ne bodo izpadli, ne bodo prišli v Evropo,"je bentil Sutton, ki so se mu na družbenih omrežjih in v izjavah za različne medije pridružili tudi številni navijači glasgowskega velikana. "Bolje, da se ta dvolična podlasica nikoli več ne pokaže pri Celticu,"se je glasil eden od bolj sočnih spletnih komentarjev.

Nekdanji napadalec Celtica Chris Sutton se je na novico, da Brendan Rodgers prevzema Leicester City in pred odločilnim delom sezone zapušča Glasgow, odzval z jeznim videoposnetkom. Leicester je v torek zvečer potrdil, da je po tem, ko je prejel dovoljenje Celtica, opravil pogovore z Rodgersom, ki je pristal na ponujeno in podpisal pogodbo (do junija 2022) tik pred tekmo "lisjakov" v Premier League z Brighton & Hove Albionom (2:1).

Rodgers: Dal bom svoje življenje za to, da bodo navijači ponosni Celtic je odpovedal napovedano novinarsko konferenco, saj je v Leicester z Rodgersom odšel tudi pomočnik Chris Davies , že pa je potrjeno, da se v skladu s prvimi napovedmi vrača nekdanji trener zeleno-belih Neil Lennon , ki je nazadnje vodil Hibernian. Eden od Rodgersovih pomočnikov pri "lisjakih" bo tudi stari znanec angleških zelenic, nekdanji branilec Arsenala in Manchester Cityja Kolo Toure .

"Velik privilegij in čast je, da sem tu kot trener Leicester Cityja in dal bom svoje življenje za to, da bodo navijači ponosni na svoj klub,"je v prvih izjavah v Leicestru povedal Rodgers. "Skupaj bomo močnejši in veselim se dela z igralci, ostalimi zaposlenimi in navijači, da bi skupaj naredili prave korake naprej."

Podpredsednik Aiyawatt Srivaddhanaprabha, sin nedavno preminulega prvega moža kluba Vichaia Srivaddhanaprabhe, je dodal: "Absolutno sem navdušen, da smo k Leicester Cityju pripeljali trenerja Brendanovega kova in veselim se, da bom videl, kaj lahko doseže skupaj z našo talentirano, mlado ekipo, in našo predano ekipo sodelavcev. Medtem ko projekti, vključno z razvojem našega novega trening centra in predvidenim povečanjem stadiona King Power, dobivajo končno podobo, in mlada ekipa z velikim potencialom dozoreva, Brendan in njegovi kolegi prihajajo v navdušujočem trenutku za Leicester City. Še naprej rastemo kot klub in pričakujem, da bodo Brendanove trenerske metode, znanje in izkušnje lahko okrepile naše popotovanje."

