'Navijači ga sprva niso poznali, zdaj je postal najpomembnejši med trojico'

Vasilis je bil rojen blizu Panathinaikosovega stadiona Apostolos Nikolaidis in njegova ljubezen do kluba popolnoma dominira v njegovem življenju. Dopoldneve preživi v službi, popoldnevi pa so vedno rezervirani za Panathinaikos. Težko bi torej našli boljšega sogovornika za pogovor o treh slovenskih reprezentantih v Atenah, Adamu Gnezdi Čerinu , Andražu Šporarju in Benjaminu Verbiču .

Pred sedmimi leti je Vasilis Kasimatis ustanovil športno spletno stran v želji, da bo še bližje "svojemu" Panathinaikosu. Ne sledi zgolj nogometnemu klubu, saj je Panathinaikos ogromna ustanova, pod katero spadajo nogometni, odbojkarski, košarkarski, namiznoteniški, vaterpolo in mnogi drugi klubi. Vasilis potrdi, da mladim v Grčiji šport pomeni ogromno. Na trenutke verjetno preveč, kar dokazuje dejstvo, da je ob našem obisku atenski derbi med nogometnima kluboma in večnima rivaloma Olympiakosom in Panathinaikosom moral biti odigran pred praznimi tribunami. Razlog? Smrt policista po navijaških izgredih na odbojkarskem derbiju med omenjenima kluboma.

Nekoč so bili grški klubi vsakoletni udeleženci Lige prvakov, Panahinaikos pa je zadnjič v tem tekmovanju sodeloval leta 2010. "Panathinaikos je bil in vedno bo največji klub v Grčiji. Res je, da v zadnjih letih ni osvojil prvenstva. Kljub temu pa navijači in vodstvo kluba vsako leto pričakujejo in zahtevajo osvojitev grškega prvenstva in pokala. Želimo si tudi povratek na evropska tekmovanja, saj je Panathinaikos edino grško moštvo v zgodovini, ki je igralo v finalu evropskega tekmovanja. Leta 1971 so v finalu evropskega pokala izgubili proti Ajaxu," veličino kluba v Grčiji predstavi naš sogovornik.

Grški klubski in posledično reprezentančni nogomet ne preživlja najboljših časov. Po porazu proti Gruziji v dodatnih kvalifikacijah Grčija ne bo sodelovala na letošnjem Euru. Zadnjič je na tem tekmovanju igrala leta 2012. "Ko smo leta 2004 osvojili evropsko prvenstvo, so ljudje rekli, da bo grški nogomet iz leta v leto vse boljši. Leta 2024 ni tako. Kljub temu pa je stanje grškega nogometa stabilno, čeprav ni ravno na najvišji ravni. Vsi klubi bi lahko bolje delali v mladinskih pogonih. Poleg tega tudi predsedniki klubov nimajo dovolj potrpljenja z igralci in trenerji," o stanju nogometa v svoji državi doda Vasilis.