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Nogomet

Čustvena vrnitev: navijači Milana ganili svojega ljubljenca do solz

Milano, 01. 11. 2026 13.27 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
Nekdanji igralec AC Milana Kaka

Ricardo Kaka dobitnik zlate žoge leta 2007, je na milanskem derbiju doživel prav poseben trenutek San Siro se mu je poklonil z glasnim skandiranjem in bučnim aplavzom, simpatični Brazilec pa ob ganljivem sprejemu ni mogel zadržati solz.

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Večno mlad, večni čarovnik z žogo – Ricardo Kaka, zadnji dobitnik Zlate žoge, ki je v trenutku osvojitve najprestižnejšega individualnega priznanja branil barve kluba iz Serie A, je na milanskem derbiju doživel prav poseben trenutek.Še preden se je na zelenici začel obračun mestnih rivalov, AC Milana in Interja, so Brazilcu namenili posebno čast – sprejet je bil v Milanovo Dvorano slavnih. O tem so odločili navijači rossonerov (rdeče-črnih), ki so ga izglasovali za novega člana prestižne družbe. 

Z AC Milanom je Kaka poleg številnih individualnih priznanj osvojil tudi vrsto lovorik. V sezoni 2003/04 je postal italijanski prvak, leta 2004 osvojil italijanski superpokal, v sezoni 2006/07 pa še Ligo prvakov. Leto 2007 je zaokrožil z osvojitvijo evropskega superpokala in svetovnega klubskega prvenstva.

Kaka
Kaka
FOTO: Reuters

Legendarni nogometaš je pred navdušenimi 75.000 navijači prejel posebno priznanje, namenjeno igralcem, ki so bili z glasovanjem izbrani v Milanovo Dvorano slavnih. Ob tem je celoten stadion odmeval od skandiranja njegovega imena, množica pa ga je pospremila z bučnim aplavzom. Ganjenega Brazilca so čustva povsem prevzela – v očeh so se mu nabrale solze, ki so pričale o tem, koliko mu pomeni posebna vez z Milanovimi navijači.

"Zelo težko je z besedami opisati občutke, ki jih doživljam tukaj, ko sem na San Siru z vsemi navijači Milana," je pojasnil in dodal: "To je poseben dan zame."

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