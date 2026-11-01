Čustvena vrnitev: navijači Milana ganili svojega ljubljenca do solz

Večno mlad, večni čarovnik z žogo – Ricardo Kaka, zadnji dobitnik Zlate žoge, ki je v trenutku osvojitve najprestižnejšega individualnega priznanja branil barve kluba iz Serie A, je na milanskem derbiju doživel prav poseben trenutek.Še preden se je na zelenici začel obračun mestnih rivalov, AC Milana in Interja, so Brazilcu namenili posebno čast – sprejet je bil v Milanovo Dvorano slavnih. O tem so odločili navijači rossonerov (rdeče-črnih), ki so ga izglasovali za novega člana prestižne družbe.

Z AC Milanom je Kaka poleg številnih individualnih priznanj osvojil tudi vrsto lovorik. V sezoni 2003/04 je postal italijanski prvak, leta 2004 osvojil italijanski superpokal, v sezoni 2006/07 pa še Ligo prvakov. Leto 2007 je zaokrožil z osvojitvijo evropskega superpokala in svetovnega klubskega prvenstva.