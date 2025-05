Navijači Genoe s koreografijo počastili sramoto večnih rivalov

Velikan italijanskega nogometa Sampdoria je pred dnevi prvič v svoji zgodovini izpadla v tretjo ligo. Navijači njenega mestnega tekmeca Genoe so ta trenutek ovekovečili na zadnji domači tekmi sezone z Atalanto, na kateri so pripravili kar dve posebni koreografiji v čast izpadu svojega rivala. Srečanje, ki se je končalo s 3:2 v korist gostov, je sicer zaznamoval poseben dosežek Matea Reteguia.

O izpadu Sampdorie in odzivu njenih navijačev smo že poročali. Če so slednji povsem izgubili živce in po zgodovinski sramoti od igralcev zahtevali, da pred njimi slečejo drese, pa so izpad povsem drugače sprejeli na drugi strani največjega italijanskega pristaniškega mesta.

Navijači Genoe so izpad večnih rivalov, kakopak, proslavili v slogu. Pred sobotno tekmo z Atalanto so pripravili koreografijo čez celotno tribuno, na kateri je pisalo "ciao" oziroma nasvidenje, nad napisom pa je bila še zahvala trenutni vodstveni strukturi Sampdorie. Istočasno je na tribuni vzdolž avt linije pisalo "konec je še ene lepe sezone, od sanj do napredovanja do sramotnega izpada", nad napisom pa je bila še velika črka C v barvah Sampdorie. Na tribunah legendarnega stadiona Luigi Ferraris je bilo moč opaziti še vrsto takšnih in drugačnih transparentov v čast debaklu rivala, s katerim si Genoa deli stadion. Videti je bilo mogoče krste in osmrtnice v barvah Sampdorie, pa tudi tablo, ki je usmerjala do krajev, kjer bo ta gostovala v prihodnji sezoni.

Retegui do izjemnega mejnika

Navijači Genoe sicer po tekmi niso imeli pretiranih razlogov za zadovoljstvo, saj so njihovi ljubljenci dvakrat zapravili prednost in na koncu izgubili z 2:3, potem ko je tik pred koncem zadel nekdanji član kluba Mateo Retegui. To je bil za Argentinca že 25. zadetek v tej sezoni italijanskega prvenstva, s čimer je podrl rekord po številu golov v posamični sezoni Serie A v dresu Atalante. Pred tem ga je s 24 kar 28 let držal legendarni Filippo Inzaghi. Argentinski napadalec je s tem postavil še en mejnik. Prvič po Alessandru del Pieru in sezoni 2007/2008 se je namreč zgodilo, da je nogometaš v eni sezoni dosegel vsaj deset zadetkov tako z levo kot z desno nogo. Retegui jih je z obema dosegel po deset, pet pa jih je prispeval z glavo.

Gasperini bi raje videl, da gola ne bi bilo V domačem taboru so pri odločilnem golu močno protestirali, saj je Koni De Winter pred tem obležal sredi igrišča zaradi krčov, česar pa asistent Charles De Ketelaere in Retegui očitno nista videla. "Ne želim soditi, naj to stori počasni posnetek. Še sreča, da tekma ni odločala o ničemer, ampak moji nogometaši očitno niso videli, da je (De Winter) obležal," je odločilno akcijo komentiral Gian Piero Gasperini in dodal, da bi raje videl, da Retegui v tej situaciji ni dosegel zadetka. Kljub temu je čestital Argentincu za izjemen dosežek in pojasnil, da bo moral ekipo peljati na večerjo.

O podaljšanju ni želel govoriti