'Navijači hočejo zmage in dober nogomet, trenutno jim tega ne dajemo'

Za zmaje sta zadela Ivan Durod v prvem polčasu in Timi Max Elšnik v drugem, vendar je bilo to premalo za vse tri točke.

"Na žalost smo spet izgubili točke. Dejstvo je, da prejemamo preveč zadetkov, vsako tekmo dva, in težko je vedno dati tri. Na tem smo delali, ampak smo zopet prejeli zadetek prvič, ko je nasprotnik šel čez sredino. V drugem polčasu smo bili preveč na naši polovici in imeli premalo priložnosti. To ni bilo dovolj dobro," je črto pod remijem povlekel Zoran Zeljković .

Priznal je, da so bili vsi trije zadetki upravičeno razveljavljeni. Več od tega pa, kar se dela sodnikov tiče, ni želel komentirati. "Rad bi se osredotočil na naše stvari, ki jih ne delamo dobro. V tem vidim glavni problem," je dejal in dodal, da zagovarja uporabo sistema VAR, ker zmanjšuje napake sodnikov.

Olimpija je v prvih 15 minutah kar trikrat stresla mrežo nasprotnika, vendar je obveljal le en gol. Zadetek Raula Florucza in drugega Ivana Durdova je VAR razveljavil. To pa je po mnenju Zeljkovića vplivalo tudi na nadaljnji potek srečanja.

Vidovšek prehitro nazaj? 'Stojim za svojo odločitvijo'

To je bila druga tekma za Matevža Vidovška po poškodbi, spet je prejel dva zadetka. Sploh pri prvem bi se lahko bolje odzval, vendar mu je trener po tekmi stopil v bran.

Na vprašanje, ali ni nemara svojega prvega vratarja prehitro vrnil med vratnici, je Zeljković odvrnil: "Prevzemam odgovornost. Vedel sem, kaj bo to prineslo, ampak stojim za svojo odločitvijo. Dolgoročno sem prepričan, da bomo imeli veliko več od tega. To me ne preseneča, tudi sam sem bil dlje časa poškodovan. Zame noben zadetek ni 'njegov''. Je pa dejstvo, da bi lahko, tako kot vsi, tudi on igral veliko bolje."