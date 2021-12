Navijači izbrali: Mo Salah še drugič zapored najboljši nogometaš Premier League

Član nogometnega kluba Liverpool – Mohamed Salah je nogometaš leta 2021 v angleški Premier League po izboru navijačev. Egipčan je to nagrado prejel že lani, ko so jo tudi prvič podelili. V boju za novo individualno trofejo je premagal tudi Masona Mounta (Chelsea), Bruna Fernandesa (Manchester United), Kevina De Bruyneja in Phila Fodena (oba Manchester City).

Mohamed Salah je to nagrado (podeljuje jo Reach Sports) prejel že lani, ko so jo tudi prvič podelili, tokrat pa je še povečal zbirko individualnih trofej. V glasovanju več kot 140.000 navijačev je prepričljivo premagal vse konkurente iz velikih angleških klubov. Seznam najboljših desetih je sicer pripravilo 140 novinarjev, nato pa so zmagovalca odločili le glasovi uporabnikov. Na drugem mestu je na koncu kar malce presenetljivo pristal Declan Rice (vezist West Hama), na tretjem pa član Manchester Uniteda Bruno Fernandes. icon-link Primerjava Salaha, Mounta in Fodena v 2021 v PL FOTO: Sofascore.com