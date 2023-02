Navijači Liverpoola sredi noči sprožili ognjemet pred hotelom Reala

Tisti redki prebivalci Liverpoola, ki se včeraj niso zavedali, da je v mesto prispelo moštvo Real Madrida, so sredi noči verjetno bili zelo presenečeni. Ob približno enih zjutraj po lokalnem času so navijači Liverpoola v zrak poslali zavidanja vredno količino pirotehničnih sredstev in poskrbeli za svetlo in bučno noč v neposredni bližini hotela v centru Liverpoola.