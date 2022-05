Navijači Liverpoola vpleteni v zgodovinske dogodke, ki nogometu niso v čast

Uefa bi sicer lahko tekmo začela ob predvideni uri, tj. ob 21.00 po našem času, a kot je kasneje v ekskluzivnem pogovoru za oddajo Lige prvakov na POP TV povedal njen predsednik Aleksander Čeferin, so si pri krovni evropski nogometni zvezi želeli, da bi navijači, ki so dobili vstopnice, na stadion tudi dejansko prišli in si poslastico, pravzaprav kar tekmo leta, tudi ogledali. Uefi je to v veliki meri uspelo, brez ogleda tekme naj bi zaradi precejšnjega števila ponarejenih vstopnic in kaosa pred stadionom ostalo približno 2700 navijačev, ki so imeli vstopnice, a jim bo Uefa vrnila denar.

Navijači Liverpoola strah in trepet finalov

Ni prvič, da so navijači Liverpoola uprizorili navijaško invazijo na prizorišču finala. In ni prvič, da je v mesto finala prišlo več Liverpoolovih navijačev brez vstopnic kot tistih z vstopnicami. Navijači Liverpoola, ki jim klub iz mesta Beatlov tako zelo stoji ob strani in se jim pogosto javno zahvaljuje za vso podporo, so v preteklosti zakuhali še bistveno hujše škandale, kot je bil ta kaos pred vstopom na Stade de France.

Spomnimo se samo tragedije na stadionu Heysel 29. maja 1985 in finala Evropskega pokala (predhodnica Lige prvakov), kjer so Liverpoolovi navijači – na stadionu je bilo precej takih brez veljavnih vstopnic – preskočili ogrado, da bi obračunali z Juventusovimi, ti so se umaknili proti zidu, plezali nanj, nato pa je popustil, zaradi česar je umrlo 39 ljudi, okoli 600 navijačev pa je bilo poškodovanih.

Pa dogajanje 15. aprila 1989 na stadionu Hillsborough v polfinalu pokala FA med Liverpoolom in Nottingham Forestom. Tedaj so Liverpoolovi navijači – znova tistih brez vstopnic – poskrbeli za novo katastrofo, zaradi katere je umrlo 97 ljudi, kar je največ v britanski športni zgodovini. Še 766 navijačev je bilo poškodovanih v eni najhujših nogometnih tragedij.

Zanimivo sicer je, da je celo sam trener Liverpoola Jürgen Klopp, za katerega verjamemo, da zelo dobro pozna zgodovino tragedij, ki so jih zakuhali Liverpoolovi navijači, pozival privržence redsov, naj se odpravijo v Pariz tudi brez vstopnic, saj da je "dovolj velik, da se da imeti dobro tudi brez vstopnice". Spomnimo, da stadion Stade de France sprejme 81.000 navijačev, Liverpoolovi privrženci pa so imeli na voljo 20.000 vstopnic. Prizori iz pariških ulic kažejo na to, da se jih je v Parizu znova nagnetlo še vsaj dvakrat toliko.

23. maja 2007 je bil zdajšnji trener Real Madrida – zanimivo, da z navijači Reala v Parizu v treh dneh ni bilo praktično niti enega samega večjega incidenta – Carlo Ancelotti, tedaj trener AC Milana, na olimpijskem stadionu v Atenah priča novim težavam z Liverpoolovimi navijači. Ti naj bi ponaredili vsaj 5000 vstopnic, potem ko jih je v Atene prišlo skoraj 40.000, imeli pa so na voljo vsega 17.000 vstopnic.

Nič kaj drugače ni bilo niti na Wandi leta 2019, zadnjem predkoronskem finalu Lige prvakov. V finalu sta se srečala Liverpool in Tottenham. Na voljo so navijači Liverpoola imeli 17.000 vstopnic, v Madrid jih je romalo 60.000. Večina torej brez vstopnic.

Uefa je sicer že napovedala neodvisno preiskavo, iz katere bo jasno, kdo je zakuhal kaos pred stadionom, da bi navijači, ki so ostali brez vstopnic, dobili odgovore, kaj je šlo narobe. A iz posnetkov, ki so zaokrožili po spletu, je bilo jasno, da je precejšnje število navijačev Liverpoola preplezalo ograjo in zbežalo varnostnikom ter redarjem pred stadionom. Uefino neodvisno preiskavo so sicer pozdravili tudi v Nogometnem združenju navijačev Evrope (FSE).