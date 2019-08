Navijači Lyona klubski legendi pripravili veličasten sprejem

S tekmo med Lyonom in Angersom se je začel drugi krog francoskega prvenstva. Domačini so pričakovano prišli do visoke zmage s 6 : 0. Po dvakrat sta v polno merila Memphis Depay in Moussa Dembele. Poleg festivala zadetkov pa je pozornost požela tudi poteza navijačev, ki so pred tekmo na veličasten način pozdravili vrnitev Juninha Pernambucana.

Juninho (na levi) je bil del skoraj vseh večjih uspehov v zgodovini Lyona. FOTO: AP Juninho Pernambucano je za Lyon nastopal med letoma 2001 in 2009. V tem času je sodeloval pri kar sedmih naslovih francoskega prvaka, v srca navijačev pa se je vpisal predvsem s fantastičnim izvajanjem prostih strelov. Na 343 tekmah je za klub zabil okroglih 100 zadetkov, k temu pa je dodal še 65 asistenc. Pred to sezono se je legendarni Brazilec vrnil v Lyon, kjer je zasedel mesto športnega direktorja. Prvo uradno domače srečanje v novi sezoni so najzvestejši navijači izkoristili tudi za to, da se 44-letniku zahvalijo za njegov dosedanji doprinos klubu. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Juninho je profesionalno kariero sicer začel v rodni Braziliji pri Sport Recifeju, kjer si je z dobrimi predstavami prislužil prestop k bistveno slavnejšemu Vascu de Gami. Tam je odigral pet sezon, nakar se je kot prost igralec preselil v Francijo, kjer je preživel najboljša leta svoja kariere. Za brazilsko izbrano vrsto je debitiral leta 1999 in zanjo zabeležil 48 nastopov. Dres kariok je oblekel tudi na svetovnem prvenstvu leta 2006 v Nemčiji, kjer je izpadel v četrtini finala. Leta 2009 je zapustil Lyon in okrepil katarsko Al Gharafo. Čez dve sezoni se je znova vrnil v Brazlijo, kjer je leta 2014 tudi zaključil svojo kariero. Vmes je pol sezone nastopal tudi za New York Red Bull. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke