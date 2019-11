Navijači Malmöja oskrunili Ibrahimovićev kip: Izdal nas je!

Kip Zlatana Ibrahimovića pred stadionom švedske ekipe Malmö, kjer je 38-letni napadalec naredil prve resne nogometne korake, je bil oskrunjen in tudi zažgan. "Očitno je to odziv zagrizenih navijačev sinjemodrih, ki Ibrahimoviću zelo zamerijo, da je postal delni lastnik Hammarbyja in da utegne v kratkem celo zaigrati za to ekipo," pišeESPN, ki je očitno dobro obveščen, saj trdi, da bo Ibra v kratkem tudi nastopil za to moštvo. "Ibrahimović je na Švedskem legenda, njegova vrnitev je velika stvar, toda malokdo si je predstavljal, da se ne bo vrnil k Malmöju in bo šel v tabor zagrizenega tekmeca Hammarbyja." Ibrahimović je na 116 tekmah v dresu treh kron zabil 62 golov, v Malmöju pa ga častijo kot boga. Vsaj doslej so ga. "Kar nekaj ljudi je priznalo, da se nikakor ne strinja z njegovo potezo. Ni jih sram, da so oskrunili kip Zlatana Ibrahimovića. Enostavno mu ne morejo oprostiti tega, da je odšel k zagrizenemu tekmecu. Zanimivo bo videti, kako se bo vse skupaj razpletlo." Policija je začela preiskavo, iščejo storilce, ki so pobarvali, poškodovali in na koncu tudi zažgali njegov kip. "Ne samo to, privrženci Malmöja so sprožili peticijo s podpisi za odstranitev Zlatanovega kipca pred stadionom," dodaja ESPN. Navijači so jezni ne samo zaradi tega, ker je okrepil zagrizene tekmece, pač pa so ponoreli, ker je dejal, da odhod v Hammarby ne bo motil navijačev Malmöja. "Izdaja je izdaja. Večje od te ni. Zlatan Ibrahimović za nas ne obstaja več," je besede vodje navijačev sinjemodrih Kaveha Hosseinpourja povzel The Associated Press. "Zaril nam je nož v hrbet. Niti v nočni mori si nismo prestavljali, da bi nam lahko Ibrahimović naredil kaj takega. Sploh ker smo ju pred kratkim pred stadionom odprli kip. Ta odslej za nas nima nobene vrednosti več. Naj ga odstranijo. To zahtevamo."

"To je za nas vse novo, a seveda zelo razburljivo. Zdi se, da gre za pravi čas, saj imamo zelo dobro mlado ekipo, naslednje leto bomo igrali v Evropi. Da smo v klub dobili osebo, s takšno karizmo in strastjo do tega športa, kot ju ima Zlatan Ibrahimović, je neverjetno," je dejal predsednik Hammarbyja Richard von Yxkull. V pogovoru za švedski časnik Aftonbladet je Ibrahimović pojasnil, da bo pomagal Hammarbyju postati najboljši klub v Skandinaviji. Klub ima po njegovem mnenju fantastične navijače in vsi bi ga morali poznati: "Ko bi videli njegov logotip, bi morali ljudje reči: 'Da, to je Hammarby!'" Na vprašanje, ali bo klubu pomagal tudi s svojim nogometnim znanjem na zelenici, je priljubljeni nogometaš pred dnevi sicer odvrnil: "To se ne bo zgodilo." A mnogi njegovih besed niso vzeli prav resno in švedski mediji trdijo, da bo prav gotovo igral za Hammarby.

Spomnimo, Ibrahimović je pred kratkim sporočil, da zapušča ameriški klub Los Angeles Galaxy. Na to novico so se najprej odzvali pri italijanskem Milanu, kjer so ameriški lastniki napadalcu ponudili sodelovanje, a le če bi bil pripravljen ostati 18 mesecev. V tem primeru so za pol leta pripravljeni plačati šest milijon evrov, poročajo italijanski mediji.