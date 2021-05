Navijači Man Uniteda pred derbijem z L'poolom vdrli na stadion in protestirali proti vodstvu kluba

Navijači Manchester Uniteda so pred velikim angleškim derbijem z Liverpoolom vdrli na kultni Old Trafford, kamor sicer zaradi koronavirusnih omejitev ne bi smeli, in glasno protestirali proti aktualnemu vodstvu kluba, ki je želelo ustanoviti Superligo. Na transparentih je med drugim pisalo: "Opravičilo ni sprejeto." Nekaj sto huliganov je sicer proteste izkoristilo tudi za izgrede na samem stadionu, kjer so nastradale nekatere kamere in kotne zastavice, poročajo britanski mediji.

Navijači najtrofejnejšega kluba v Angliji so se sicer zbrali tudi pred hotelom Lowry v Manchesteru, kjer je bivala ekipa rdečih vragov pred derbijem z Liverpoolom. Glavni razlog protesta je še vedno ta, da se je vodstvo kluba skupaj s predsednikom RealaFlorentinom Perezom pred kratkim močno zavzelo za zloglasno Superligo in si jo želelo tudi ustanoviti, Avram Glazer bi moral biti podpredsednik tega sicer za zdaj sila neuspešnega projekta. Kasneje se je predsednik kluba sicer opravičil, odstavil tudi podpredsednika kluba Ed Woodwarda, a očitno opravičila navijači Manchester Uniteda niso sprejeli. Pred stadionom so glasno in jasno (tudi s pirotehničnimi sredstvi) pred največjih premierligaškim derbijem zahtevali odstop obeh (so)predsednikov kluba, bratov Glazer, natančneje Avrama Glazerja in Joela Glazerja.

Kot poroča britanskiThe Sun, se je na protestih zbralo nekaj tisoč navijačev (nekateri mediji poročajo celo o številki 10.000), nekaj sto jih je vdrlo na stadion, kjer so poleg prižiganja pirotehničnih sredstev povzročili kar nekaj izgredov – 'kradli' naj bi kotne zastavice, nastradalo pa naj bi tudi nekaj kamer, ki so bile postavljene za televizijski prenos derbija. Kot še poročajo britanski mediji, naj bi navijači pred hotelom skušali blokirati prihod avtobusa rdečih vragov do stadiona, zasedbo Liverpoola pa naj bi varovala celo policija.