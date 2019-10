Navijači Manchester Uniteda na trnih: bo 'rešitelj' Van der Sar?

Pomanjkanje vizije in nogometno nepodkovanost izvršnega podpredsednika Manchester Uniteda Eda Woodwarda, ki v klubu z blagoslovom ameriške družine Glazer vleče vse niti, številni vidijo kot ena ključnih razlogov za težave, v katerih se praktično vse od slovesa legendarnega trenerja Sira Alexa Fergusona nahaja sloviti klub z Old Trafforda. Pomanjkanje športnega direktorja je v zadnjih sezonah privedlo do neenotne filozofije pri novačenju novih nogometašev, saj so David Moyes, Louis van Gaalin Jose Mourinhovsi iskali posameznike, ki bi najbolj ugajali njihovi taktiki.

UNITED

United v iskanju krvavo potrebnega poznavalca nogometa razmišlja o nekdanjemu vratarju Edwinu van der Sarju, ki je kot izvršni direktor Ajaxa v minuli sezoni proslavil dva velika uspeha: nizozemski velikan je bil le nekaj sekund oddaljen od preboja v finale Lige prvakov, osvojil pa je tudi nizozemsko prvenstvo in pokal.Tudi Van der Sar je zdaj priznal, da bi ga morebitno ponovno sodelovanje z bivšimi delodajalci zanimalo.

Le dve (nogometni) ljubezni

"Poleg moje družine, žene, otrok in prijateljev, imam v življenju dve ljubezni: Ajax, ki me je opazil in mi dal priložnost, da sem zablestel v svetu nogometa, in Manchester United, ki mu je pomagal razviti se tudi pri koncu moje kariere," je za Sports Illustrateddejal Van der Sar, ki je v karieri nosil tudi dres Juventusa in Fulhama.

"Seveda, da bi me zanimal položaj, a najprej se moram tu pri Ajaxu naučiti nekaj več in se še bolj razviti. Pa da vidimo, kaj prinaša prihodnost, United je fantastičen klub z velikim številom navijačev po vsem svetu. Pri Ajaxu sem izvršni direktor, United išče osebo za drug položaj, športnega direktorja, kar je druga vloga. Nekaj malega seveda vem o nogometu ..."dodaja Van der Sar, ki se je k Ajaxu leta 2012 vrnil kot direktor marketinga, štiri leta kasneje pa je napredoval na trenutno funkcijo.

'Močni karakterji so izginili'

Van der Sar je v Manchestru pod taktirko legendarnega Fergusona preživel šest let (2005 ‒ 2011) in osvojil štiri naslove v Premier League ter bil tudi eden od junakov zmage v finalu Lige prvakov, ko je United v Moskvi po izvajanju enajstmetrovk premagal Chelsea. Za ESPN FC je nekdanji nizozemski reprezentant nedavno dejal, da imajo pri "rdečih vragih" težave s pomanjkanjem igralcev z močnim karakterjem.

"Razmišljam o nas samih: ko sem prišel v slačilnico, smo imeli Ryana Giggsa, imeli ste (Paula) Scholesa, imeli ste (Ria) Ferdinanda, (Garyja) Nevilla in tudi Roya Keana v tistem času. Zato mislim, da so bili vedno močni karakterji. In mislim, da so v zadnjih parih letih močni karakterji izginili in ne delajo več razlike,"je še ocenil 48-letnik.

AJAX