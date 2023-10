Navijači Marseilla s kamni hudo poškodovali trenerja Lyona

Francoski huligani iz Marseilla so po prihodu ekipe Lyona, ki bi morala gostovati na stadionu Velodrome, napadli klubski avtobus. S kamni in drugimi predmeti so razbili okna na avtobusu, koščki stekla pa so prileteli v trenerja Lyona Fabia Grossa in njegovega pomočnika. Italijana so hitro oskrbeli, po informacijah francoskih medijev pa naj bi Grosso skorajda ostal brez očesa.