Navijači Milana pozdravili Zlatana: Nisem se vrnil, da bi bil le maskota

"V Milan nisem prišel zato, da bi bil maskota kluba in da bi plesal ob robu igrišča," je jasno sporočilo 38-letnega Zlatana ob vrnitvi v klub, za katerega je igral že v letih od 2010–2012. "Ne spomnim se, koliko ljudi je podpisalo za AC Milan pri 38 letih," je nadaljeval Šved balkanskih korenin na novinarski konferenci."Če je do tega prišlo, to pomeni, da še imam kaj za pokazati," je prepričan legendarni švedski napadalec, ki se je zadnje dve leti dokazoval v ameriški ligi MLS. "Nisem prišel, da bom maskota, ki bo stala zraven hudička (Milanella) in plesala. Prišel sem, da pomagam na zelenici," je poudaril Ibra. Ta za razliko od prvega domovanja v Milanu na hrbtu ne bo nosil številke 11, temveč številko 21.

Ibrahimovića je ob predstavitvi pričakala množica najbolj zagretih navijačev, ki jih je Šved tudi pozdravil. "Vesel sem. To je tudi zame test, ki bo pokazal, če to, kar počnem, deluje in če še ima vrednost," je izpostavil Zlatan. V Milanu ga čaka precej težka naloga, saj Milančani po 17 odigranih tekmah Serie A zasedajo šele 11. mesto in so daleč od stare slave, ko so se redno borili za naslov državnih prvakov, visoko pa so kotirali tudi v Ligi prvakov.