Navijači nagradili Šeška za odlično formo, postal je igralec meseca

Benjamin Šeško je bil med poletnim prestopnim rokom eden od najbolj zaželenih nogometašev na svetu, po dolgi sagi pa se je na koncu odločil iz Leipziga preseliti v sloviti Manchester United. Začetek prve sezone pri rdečih vragih ni bil najbolj obetaven, saj je prvi gol v angleškem prvenstvu zabil šele na peti tekmi. Sledila je poškodba kolena, zamenjava trenerja, nato pa je končno pokazal, iz kakšnega testa je.