Nogomet

Navijači nagradili Šeška za odlično formo, postal je igralec meseca

Manchester, 10. 03. 2026 17.49 pred 1 uro 1 min branja 13

Avtor:
M.D.
Benjamin Šeško

Benjamin Šeško je v letu 2026 eden najboljših napadalcev v angleškem prvenstvu. V februarju je zabil tri gole na štirih tekmah, zdaj pa so njegove predstave nagradili angleški navijači.

Benjamin Šeško
Benjamin Šeško
FOTO: AP

Benjamin Šeško je bil med poletnim prestopnim rokom eden od najbolj zaželenih nogometašev na svetu, po dolgi sagi pa se je na koncu odločil iz Leipziga preseliti v sloviti Manchester United. Začetek prve sezone pri rdečih vragih ni bil najbolj obetaven, saj je prvi gol v angleškem prvenstvu zabil šele na peti tekmi. Sledila je poškodba kolena, zamenjava trenerja, nato pa je končno pokazal, iz kakšnega testa je.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prvega februarja je zabil peti in odločilni gol na obračunu s Fulhamom, devet dni pozneje je sledil izenačujoči gol proti West Hamu (1:1) in edini zadetek na obračunu z Evertonom. Skratka, Benjamin Šeško je Manchester Unitedu v februarju priigral sedem točk. Rdeči vragi posledično z 51 točkami zasedajo visoko tretje mesto v Premier League, Benjamin Šeško pa je vse bolj priljubljen med navijači v Manchestru.

benjamin šeško premier league manchester united

Lahko čudežni Yamal Barceloni prinese ključno zmago proti Newcastlu?

KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zrcalo
10. 03. 2026 19.42
Big Ben!! 💪💪💪💪💪
Odgovori
+1
1 0
Stojadina-sportiva
10. 03. 2026 19.34
Podobna fora kot pri nas v firmi delavec mesca...vsak mesec drugi pa ni važno ali se trga ali spi za mašino...
Odgovori
-1
0 1
Slovenska pomlad
10. 03. 2026 19.24
Koga briga mnenje angleških tepcev.
Odgovori
+3
3 0
suleol
10. 03. 2026 19.24
braco
Odgovori
0 0
jutri bolje bo
10. 03. 2026 19.17
Čestitke Beni
Odgovori
+2
2 0
Castrum
10. 03. 2026 19.14
Prav kmalu nam bo kiss razložil, da Šeško nima ne samozavesti ne pojma....
Odgovori
-2
0 2
Jerry321
10. 03. 2026 19.07
Vesel sem za vsakega Slovenca ki mu uspe! Bravo 👍
Odgovori
+8
8 0
Xdata1
10. 03. 2026 18.56
Šeško, čestitam. 😃 Kar tako naprej. 🙂
Odgovori
+5
5 0
turkiz
10. 03. 2026 18.50
Še vedno ne dobi dosti uporabnih žog. To bi moral trener videti in vedeti. Nekateri igralci so sebični in te je treba zamenjati.
Odgovori
+7
7 0
MODRASVEČKA
10. 03. 2026 18.49
Čestitam Beno, pa ti je uspelo. Kar tako naprej......
Odgovori
+3
4 1
PSIHOTERAPEVT
10. 03. 2026 18.42
Bravo!!!
Odgovori
+3
4 1
firewall
10. 03. 2026 18.34
Bravo, kar tako naprej Beni💪
Odgovori
+5
6 1
windskiper
10. 03. 2026 18.34
če imaš talent, pa da si še malo priden, potem uspeh nemore izostat...samo tako naprej
Odgovori
+4
5 1
bibaleze
