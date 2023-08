Navijači napadli nogometaše: 'Stopi iz avta, če ne ti prestrelim nogi'

Navijači argentinskega prvoligaša Veleza, ki ima sedež v Buenos Airesu, so po tekmi proti Huracanu, na kateri je Velez izgubil z rezultatom 1:0, pred klubskimi prostori pričakali nogometaše omenjenega kluba. Tekma, ki bi morala biti posebna iz vidika slovesa urugvajskega centralnega branilca Diega Godina, se bo zapisala v zgodovino iz popolnoma drugačnih razlogov.

"Nekaj ur po tekmi smo prišli do našega stadiona po avtomobile. Bila je popolna tema, dokler se ni pripeljalo pet ali šest naših navijačev. Dvakrat so me udarili v obraz, medtem ko so me držali za jakno. Enemu od soigralcev so dejali, da mu bodo prestrelili obe nogi, če ne stopi iz avtomobila. Bil sem povsem prestrašen. Nekateri soigralci trening centra niso želeli zapustiti, da jim navijači ne bi sledili domov," je za ESPN povedal 17-letni napadalec Gianluca Prestianni, ki po incidentu razmišlja, da bi zapustil klub.

Trener Sebastian Mendez je vodstvo kluba obvestil, da se ekipa ne bo vrnila na treninge, dokler ji ne bo zajamčena varnost. S samo petimi zmagami na 27 tekmah je Velez v konkurenci 28 klubov sezono sklenil na 25. mestu.