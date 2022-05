Navijači napadli policijo, ki se je branila tudi s strelnim orožjem

Zagrebčani letos niso imeli lahkega dela, saj je bil Hajduk po dolgem času resen tekmec, večji del prvenstva pa sta bila blizu tudi Osijek in Rijeka. Ta bo tudi letos igrala v finalu pokala, ko bo njen tekmec Hajduk, ki je v zadnjem krogu prvenstva na tekmi prestiža gostoval pri prvakih v Zagrebu. In kot vselej so veliki hrvaški derbi zaznamovali tudi navijači, bolje rečeno, huligani. Kot poročajo številni mediji naših južnih sosedov, je bilo "veselo" že pred tekmo, ko so se med sabo udarile posamezne navijaške skupine in "ujele" še kakšen pretep s policijo, vse skupaj pa se je nadaljevalo tudi med tekmo, še posebej pa po njej. "Sledila sta podroben pregled gostujočih navijačev pred vstopom na stadion Maksimir ter odvzem vseh 'nevarnih' in pirotehničnih sredstev. Navijači Hajduka so prav zaradi odvzema stvari v večini primerov bojkotirali vhod na stadion. Od takrat naprej se je kuhalo in vrhunec doseglo na avtocesti ob vrnitvi v Split," pišejo zagrebške Sportske novosti.