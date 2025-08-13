Navijači napolnili ulice: kakšne so napovedi pred spektaklom?

Z ekipo smo se najprej odpravili v središče Vidma, ki so ga že včeraj zavzeli navijači londonskega kluba. Lastnik enega izmed lokalov nam je povedal, da je velika skupina podpornikov Spursov v njegovem lokalu že od včeraj zvečer, tako da je skupaj z njimi preživel zabavno noč. "So zelo prijetni, niso povzročali nobenih težav. Bila je naporna noč, ampak tako pač je."

Najti jih ni bilo težko, saj je bilo njihove navijaške napeve moč slišati že nekaj ulic vstran. Redke trenutke, ko je med njimi nastala tišina, smo izkoristili za kratke pogovore. "Enajstmetrovka, 88. minuta, Dominic Solanke, 1:0 za Tottenham," je napovedal najglasnejši izmed navijačev. Enak rezultat pričakuje tudi eden izmed trojice otrok, ki so s starši pripotovali v Italijo, vendar meni, da bo edini zadetek na tekmi dosegel Wilson Odobert.

Nekaj minut kasneje smo prispeli do najstarejšega trga v Vidmu, ki nosi ime Piazza della Liberta. Organizatorji so tam poleg superpokalne trofeje razstavili še pokala Lige prvakov in Lige Evropa, za fotografiranje s slednjimi pa so se morali navijači postaviti v dolgo vrsto.