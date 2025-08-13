Svetli način
Nogomet

Navijači napolnili ulice: kakšne so napovedi pred spektaklom?

Videm, 13. 08. 2025 17.00 | Posodobljeno pred 30 minutami

Avtor
Anže Mlakar
Komentarji
1

Do tekme Evropskega superpokala nas loči le še nekaj ur. Temu primerno je tudi vzdušje v Vidmu, kjer ima večina ljudi na sebi dres, bodisi PSG-ja bodisi Tottenhama. Obiskovalce smo povprašali, kdo bo danes v zrak dvignil prestižno trofejo, odgovori pa so zelo mešani. Prenos obračuna bo na Kanalu A in VOYO, začnemo ob 20.30.

Vprašanje za navijače je bilo preprosto: PSG ali Tottenham?
Vprašanje za navijače je bilo preprosto: PSG ali Tottenham? FOTO: 24ur.com

Z ekipo smo se najprej odpravili v središče Vidma, ki so ga že včeraj zavzeli navijači londonskega kluba. Lastnik enega izmed lokalov nam je povedal, da je velika skupina podpornikov Spursov v njegovem lokalu že od včeraj zvečer, tako da je skupaj z njimi preživel zabavno noč. "So zelo prijetni, niso povzročali nobenih težav. Bila je naporna noč, ampak tako pač je."

Najti jih ni bilo težko, saj je bilo njihove navijaške napeve moč slišati že nekaj ulic vstran. Redke trenutke, ko je med njimi nastala tišina, smo izkoristili za kratke pogovore. "Enajstmetrovka, 88. minuta, Dominic Solanke, 1:0 za Tottenham," je napovedal najglasnejši izmed navijačev. Enak rezultat pričakuje tudi eden izmed trojice otrok, ki so s starši pripotovali v Italijo, vendar meni, da bo edini zadetek na tekmi dosegel Wilson Odobert.

Nekaj minut kasneje smo prispeli do najstarejšega trga v Vidmu, ki nosi ime Piazza della Liberta. Organizatorji so tam poleg superpokalne trofeje razstavili še pokala Lige prvakov in Lige Evropa, za fotografiranje s slednjimi pa so se morali navijači postaviti v dolgo vrsto.

Navijači Tottenhama v mestnem središču Vidma ob treh prestižnih evropskih trofejah.
Navijači Tottenhama v mestnem središču Vidma ob treh prestižnih evropskih trofejah. FOTO: Profimedia

Na trgu smo pred kamero povabili tiste, ki so se namesto v vrsto raje postavili v senco. "Tottenham bo zmagal z 2:1, prvi bo zadel Pape Matar Sarr, za zmago pa Cristian Romero," je povedal eden izmed navijačev severnolondonske ekipe, njegov prijatelj, katerega so ostali zaradi izgleda klicali Liam Gallagher (pevec angleške skupine Oasis), pa je napovedal še malce višjo zmago svojih ljubljencev: "3:1 za Spurse, Mohammed Kudus za zmago."

V nadaljevanju smo se odpravili v park na obrobju mesta, kjer so imeli navijači PSG-ja svojo navijaško cono. Tam so poleg številnih točilnih postaj imeli tudi kotiček z igralnimi konzolami, igrišče za mali nogomet in oder z velikim zaslonom, na katerem so predvajali zgodovinske trenutke pariškega kluba. Pričakovano so bili tam izključno navijači francoskega velikana, večina teh pa verjame v zmago favoritov: "2:0 za PSG," je napovedal prvi, drugi pa pričakuje zmago s 3:0.

Bodo nogometaši PSG-ja po trofeji Lige prvakov dvignili še superpokalno lovoriko?
Bodo nogometaši PSG-ja po trofeji Lige prvakov dvignili še superpokalno lovoriko? FOTO: 24ur.com

Spoznali smo tudi navijača, ki je v Videm pripotoval s svojim sinom. Ta je pred dnevi praznoval peti rojstni dan in zaenkrat še ne ve, da bo čez nekaj ur sedel na tribuni stadiona Friuli. "Za začetek vam lahko povem eno skrivnost, ker sin ne razume angleško. Ne ve, da greva na tekmo, misli, da bova ostala tukaj v parku. Sicer pa pričakujem zahtevno tekmo, proti angleškim ekipam je vedno tako. Pa naj bo to prvak Liverpool ali 17. uvrščeni Tottenham. Če zadanemo prvi, bo lažje. V tem primeru verjamem v zmago s 4:0. Zadeli bodo Achraf Hakimi, Fabian Ruiz, Vitinha in Ousmane Dembele."

Sledilo je še nekaj napovedi francoskega slavja, pred odhodom proti stadionu pa smo srečali navijača, ki v to dvomi: "Navijam za PSG, ampak sem realist. Zmagal bo Tottenham, rezultat bo 2:1."

nogomet evropski superpokal navijači napoved tottenham psg
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rogla
13. 08. 2025 17.29
Besedo šport je nujno preimenovati v spopad.
ODGOVORI
0 0
