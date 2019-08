Navijači 'ponoreli' ob predstavitvi Danija Alvesa

Dani Alves je nazadnje igral za Paris Saint-Germain , a mu je pogodba potekla julija. Brez težav bi jo lahko podaljšal, a se je odločil drugače. Pojavila so se tudi namigovanja, da bi se vrnil v Barcelono, kjer je doživel največje uspehe, a tudi to ni bil pravi namig. Brazilski reprezentant se je odločil, da se vrne v domovino in je podpisal pogodbo z moštvom Sao Paulo do leta 2022. Ob predstavitvi je bil deležen kraljevskega sprejema.

Alves v Brazilijo ni prišel po upokojensko slovo do nogometa, temveč kot pravi, da bi "spisal novo zgodbo". Njegova velika želja je nastopiti na svetovnem prvenstvu leta 2022. "Sanjam o nastopu na SP 2022 v Katarju in potrebujem moštvo, ki verjame vame. Sem sem prišel, da dosežemo rezultat, ne pa da bi končal kariero, ker imam še vedno veliko ciljev,"je dejal Alves. Brazilija je letos pod njegovim vodstvom osvojila južnoameriško prvenstvo (Copa America), Alves pa je bil izbran za najboljšega igralca prvenstva.

Glede na odziv navijačev se v Sao Paulu se obeta izjemna sezona, pričakali so ga že na letališču Congonhas, kjer na nastala huda gneča. Ob prihodu 36-letnega nekdanjega branilca Seville, Juventusa, Barcelone in PSG-ja se je na stadionu Morumbi zbralo dobrih 45 tisoč navijačev, uporabili so tudi pirotehniko. Alves je prišel na igrišče, se na sredini sezul in poljubil klubski grb. Na igrišču so ga pozdravili tudi nekateri nekdanji igralci kluba, Luis Fabiano, Kaka in Hernanes. Sao Paulo je trenutno na petem mestu v brazilskem prvenstvu in (s tekmo manj) zaostaja 11 točk za vodilnim Santosom.