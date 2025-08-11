Svetli način
Navijači prekinili minuto molka, trener Liverpoola miri strasti

London, 11. 08. 2025 12.50 | Posodobljeno pred 1 uro

A.M.
Pred začetkom nedeljske tekme med Liverpoolom in Crystal Palaceom so se igralci in navijači obeh moštev tragično preminulemu Diogu Joti poklonili z minuto molka, ki pa je trajala le 20 sekund. Glavni sodnik jo je predčasno prekinil zaradi določenih navijačev londonskega kluba, ki so z glasnimi vzkliki poskrbeli za buren odziv ostalih.

S tekmo angleškega superpokala med Liverpoolom in Crystal Palaceom se je na Otoku začela nova sezona. Londončani so po enajstmetrovkah prišli do presenetljive zmage in druge pomembne trofeje v klubski zgodovini, dan po tekmi pa je veliko govora o neokusnem navijaškem incidentu.

Na londonskem Wembleyju se je zbralo več kot 82.000 navijačev, večina izmed teh pa se je pred tekmo skupaj z nogometaši želela z minuto molka pokloniti nekdanjemu napadalcu Liverpoola Diogu Joti in njegovemu bratu. Slednja sta julija življenji izgubila v prometni nesreči v Španiji.

Transparent navijačev Liverpoola
FOTO: AP

Glavni sodnik Chris Kavanagh je minuto molka prekinil po samo 20 sekundah, ko jo je zmotila manjšina navijačev Crystal Palacea. Sledil je oster odziv s strani navijačev redsov, tudi navijači orlov pa so skušali umiriti tiste posameznike, ki minute molka niso spoštovali. "Ne vem, kdo je to storil, veliko gledalcev jih je poskušalo utišati, a neuspešno. Ampak tako pač je. Ne moreš nadzorovati takšne množice ljudi. Bil sem razočaran, ampak če se ta oseba ali te osebe lahko vrnejo domov in so srečne same s seboj, potem ...," je po tekmi dejal kapetan redsov Virgil van Dijk.

Povsem drugače pa se je na incident odzval trener Liverpoola Arne Slot: "Mislim, da to ni bilo načrtovano. Morda navijač ni vedel, da se je začela minuta molka. Bil je vesel in poskušal je navijati za svojo ekipo. Mislim, da so ga nato navijači Palacea poskušali umiriti, tako da menim, da oseba oziroma osebe, ki so povzročile hrup, niso imele slabih namenov. Navijači Palacea in ljudje po vsem svetu so izkazali spoštovanje do Dioga in Andreja, tako da ne verjamem, da je bilo mišljeno slabo."

