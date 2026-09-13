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Nogomet

Navijači provocirali z imenom preminulega nogometaša: 'Bog vse vidi!'

Džida, 13. 09. 2026 08.33 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Ruben Neves

Sedmi krog državnega prvenstva v Savdski Arabiji je na žalost postregel s sramotnim "navijanjem" navijačev Al-Taawouna. Ti so na domačih tleh videli visok poraz svojih ljubljencev proti Al-Hilalu, za katerega že nekaj sezon igra Ruben Neves. Ko so videli, da na pozitiven izid lahko pozabijo, so se poslužili zares nizkotnega načina provociranja Portugalca, vpili so namreč ime njegovega velikega prijatelja, na žalost preminulega Dioga Jote.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ko so igralci Al-Taawouna na koledarju videli, da v sedmem krogu gostijo Al-Hilal, so najbrž vedeli, da se jim ne piše nič dobrega. 17-uvrščeni ekipi je trenutno vodilni klub savdske lige zadal visok in boleč poraz s 6:0. Po tekmi pa so v javnost prišli posnetki, ki so popolnoma zasenčili dogajanje na terenu. Domači navijači so v drugem polčasu namreč začeli vpiti ime preminulega nogometaša Dioga Jote, z namenom, da bi sprovocirali gostujočega igralca Rubna Nevesa.

Portugalec, ki je bil z Joto izredno dober prijatelj že od mladinskih selekcij in ki ga je smrt nekdanjega nogometaša Liverpoola lani poleti še posebej prizadela, nekulturnim "navijačem" ni ostal dolžen. Že med tekmo jim je na tribuno gestikuliral, da: "Bog vse vidi," incident pa je komentiral tudi po srečanju. "Samo upam, da po tekmi ne bodo šli k molitvi," s tem je seveda namignil na hudo pobožnost omenjenih navijačev, ki pa jih očitno ne odvrača od sramotnega obnašanja na tribunah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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