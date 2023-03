Navijači PSG-ja vse bolj razočarani, Messija z razlogom boli glava

28. krog francoskega nogometnega prvenstva je postregel z vnovičnim porazom vodilnega moštva. Parižani so na domačem terenu izgubili proti Rennesu (0:2), ki zaseda peto mesto lestvice Ligue 1. Navijači Parižanov so bili že pred to tekmo prepričani, da je veliko krivde za neuspeh tudi na argentinskem zvezdniku Lionelu Messiju. Stvari so vzeli v svoje roke in nogometaša, kot so tudi napovedali, izžvižgali.

Statistika tekme PSG - Rennes FOTO: Sofascore.com PSG je do nedeljskega dne izgubil tri tekme več (sedem porazov imajo v letošnji sezoni) kot v celotnem lanskem letu. Poraz v Ligi prvakov proti Bayernu je zapečatil sezono, ki bo, kot kaže, šla le še navzdol. Propadli projekt bogatih Katarcev so zavohali današnji nasprotniki, ki so le še dodali sol na že tako globoke rane. Lionel Messi je bil v napovedniku tekme deležen žvižgov, čeprav naj bi se del stadiona odločil, da si zasluži aplavz. Toda zakaj? Po končani tekmi so bili zagotovo drugačnega mnenja. Nasprotniki so že v prvem polčasu z zadetkoma Ekambija (45. minuta) in Muinga (48. minuta) zapečatili usodo domače ekipe.

- nedelja, 12. marec: Ajaccio – Monaco 0:2 (0:1) Troyes – Brest 2:2 (2:1) Montpellier – Clermont 2:1 (0:1) Nica – Lorient 1:1 (0:1) Strasbourg – Auxerre 2:0 (1:0) PSG – Rennes 0:2 (0:1) 20.45 Reims – Olympique Marseille