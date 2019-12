Navijači Raya z vzkliki 'nacist' nad Ukrajinca, tekma odpovedana

Prihod RomanaZozuljek Rayu Vallecanu je že februarja 2017 dvignil veliko prahu. Navijači kluba iz četrti Vallecas, ki slovi kot delavska in levo usmerjena četrt španske prestolnice, kjer so do konca potekali morda celo najsrditejši boji državljanske vojne, so Ukrajinca pred slabimi tremi leti pričakali s silovitimi protesti, saj se je že kot član prejšnjih klubov v javnosti profiliral kot pristaš nacizma.

Rayo je ob številnih javnih protestih in tudi grožnjah nato hitro zapustil in se vrnil k Real Betisu, v nedeljo pa se je na nekoč domači stadion vrnil kot član Albaceteja. Po poročanju radia Cadena SER so navijači Raya Zozulji, ki so mu žvižgali ob vsakem stiku z žogo, prepevali "Zozulja, ti si nacist", kar je glavnega sodnika Joseja Antonia Lopeza Tocoprimoralo v odpoved tekme, kar se je zaradi navijaških pesmi zgodilo prvič v zgodovini španske lige.

'Hude žalitve in grožnje'

Za odpoved naj bi se v pogovoru z odgovornimi odločili tako nogometaši domačega Raya kot gostujočega Albaceteja, saj naj bi po uradnem zapisniku prišlo do "hudih žalitev in groženj". Izid je bil po prvem polčasu začetnih 0:0, 30-letni Zozulja pa bi z izjemnim strelom kmalu celo zadel. Albacetejev vezist Eddy Silvestre je bil tik pred polčasom izključen.

Zozulja je edini trening kot član Raya opravil takoj po prihodu v klub februarja 2017, a so ga že tam pričakali jezni navijači, ki niso bili zadovoljni z njegovim sodelovanjem s skrajno desničarskimi ukrajinskimi strankami oziroma združbami. Zozulja sicer zanika, da je z njimi kadarkoli sodeloval, Albacete pa je isto leto okrepil brez odškodnine.

Predsednik Raya: Žalostna noč za Rayo in šport, Zozuljo sem objel

"S podporo Raya Vallecana, Albaceteja in LaLige, je sodnik odpovedal tekmo v Vallecasu. Odločitev je bila sprejeti z enim ciljem, to je braniti vrednote našega tekmovanja in športa, ki ga imamo vsi radi," je v kratki izjavi za javnost zapisal Albacete. Dejanja navijačev je obsodil tudi Rayev predsednik Raul Martin Presa.

"Nocoj je bila to zelo žalostna noč za Rayo in za šport. Želimo kategorično obsoditi žaljivke, ki jih je del navijačev namenil nasprotnemu igralcu. Nogomet bi moral biti v znamenju enotnosti, ne pa ločevanja. Govoril sem z Zozuljo in ga objel, saj je človeško bitje in si zasluži spoštovanje,"so španski mediji citirali Preso.

