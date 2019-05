Navijači rdečih vragov stavijo na sodobne prijeme: 'Če ne mislijo vlagati, bodo morali oditi'

Navijači rdečih vragov so v tej sezoni že večkrat izrazili nezadovoljstvo nad potezami kluba. Vodilni so njihov srd nekoliko pogasili z odhodom Joseja Mourinha in podpisom pogodbe z Olejem Gunnarjem Solskjaerom . A tudi Norvežanovi ’medeni tedni’, kot so jih poimenovali angleški mediji, so minili, United pa si je uspel zagotoviti le vstopnico za nastop v evropski ligi.

Navijači srž problema vidijo v izvršnem podpredsedniku kluba Edu Woodwardu, ki že sedem let drži vajeti kluba z Old Trafforda. Ni skrivnost, da Anglež velik delež svojega uspeha pripisuje družabnim omrežjem, zato so se navijači odločili, da ga udarijo tja, kjer ga bo najbolj bolelo. Svoje nestrinjanje z vodenjem kluba so namreč izrazili kar na družabnih omrežjih. Osnovali so gibanje #UnfollowManUnited, z željo, da zmanjšajo število sledilcev na družabnih platformah."Naš klub je trenutno prava zmešnjava, problem pa se začenja vse pri vrhu. Glazerji so zastrupili naš klub, če ne mislijo vlagati, bodo morali oditi," so zapisali navijači.

Rdeči vragi se bodo ob koncu sezone morali posloviti od številnih nogometašev, med drugim se pogodba iztečeJuanu Matiin Anderju Herreri. Klub naporom kluba, da Španca zadržijo v svojih vrstah, pa je selitev le še vprašanje časa.