Navijači Rijeke pripravili 'dobrodošlico' gostom in razbili njihov avtobus

Nogometaši Slaven Belupa v zadnjem krogu hrvaškega prvenstva gostujejo pri Rijeki, ki bi si z zmago lahko zagotovila naslov državnih prvakov. Domači navijači so gostom pripravili "dobrodošlico" in jim ponoči pred hotelom pripravili ognjemet, ki je motil spanec moštva iz Koprivnice. Ob tem so tudi razbili njihov avtobus.

OGLAS

Minilo je osem let, odkar je Rijeka osvojila zgodovinski prvi državni naslov. V tretjem največjem hrvaškem mestu je moč čutiti veliko evforijo. Že na treningu vodilne zasedbe hrvaške lige, za katero nastopa tudi slovenski reprezentant Dejan Petrovič, se je zbralo okoli tri tisoč in pol pripadnikov Armade. Slednji so tudi v noči pred samim "finalom" hrvaškega prvenstva opozorili nase, ko so motili gostujočo ekipo iz Koprivnice.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Za nami je ognjevita noč. Nekaj sto navijačev Armade nam je sinoči pred hotelom pripravilo ognjemet. Razumemo navijaško evforijo, rivalstvo, provokacije in tudi tovrstne nočne obiske, ne pa tudi uničevanja premoženja. Ne razumemo, kaj jih je motil klubski avtobus, na katerem so razbita stekla, potem ko so nanj zmetali bakle in prometne znake," so sporočili iz koprivniškega kluba. Ob tem so dodali: "Prav tako ne razumemo metanja bakel v okna/balkone igralcev. Še več, takšne stvari najostreje obsojamo in verjamemo, da se ne bodo nikoli več ponovile. Moč se dokazuje na igrišču, naj bo tako tudi danes."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Policija je v zvezi z dogodkom izdala sporočilo: "Sinoči po polnoči so policisti prejeli prijavo, da v bližini opatijskega hotela skupina moti javni red in mir. Po prihodu policistov na kraj dogodka je bilo ugotovljeno, da se tam nahaja večje število zamaskiranih oseb, ki so kričale, metale petarde in prižigale bakle." Med kršenjem javnega reda in miru je nekdo od zamaskiranih oseb lažje poškodoval policista. Skupina je nato zaradi ukrepanja dodatnih policijskih sil začela bežati. Od približno stotih navijačev je bilo ujetih 19 ljudi, ki so jih odpeljali na policijsko postajo. Pridržanih je bilo šest mladoletnikov. Vsem povzročiteljem so na podlagi določil 13. člena zakona o prekrških zoper javni red in mir izrekli sankcije in zoper njih podali obdolžilne predloge na pristojno sodišče. "Nadaljuje se kriminalistična preiskava za ugotavljanje povzročiteljev poškodovanja avtobusa na hotelskem parkirišču in vseh okoliščin tega dogodka, da se povzročitelji sankcionirajo v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi," so še dodali.