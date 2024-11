Navijači Rome v deliriju pričakali novega trenerja

Ivan Jurić je Romo vodil na 12 tekmah, zbral je štiri zmage in pet porazov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Navijači obožujejo 73-letnega Rimljana, ki je tudi sam sicer velik podpornik Rome, za katero je kot igralec zbral šest nastopov. Zanj bo to tretji mandat na klopi volkulje. V obeh preteklih primerih je bil uspešen, saj je Romo dvignil iz težkega položaja do boja za najvišje položaje in mesta, ki vodijo v Ligo prvakov. Tudi letos Rimljanom ne gre po načrtih, v Serie A se nahajajo na 12. mestu, za četrtim Interjem pa zaostajajo že 12 točk.