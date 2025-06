Navijači s celega sveta v pričakovanju spopada Slovencev in Nemcev

V Nitri je vse nared za prvo tekmo mlade slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu. Razmere na stadionu pod Zoborom, na katerem bo nocoj približno štiri tisoč navijačev, so odlične. Travnata zelenica je v sijajnem stanju, tribune so pripravljene na prihod navijačev. Ti so, zanimivo, na Slovaško prišli s celotnega sveta. Vstopnice za obračun med Slovenijo in Nemčijo so kupili celo Mehičani, Novozelandca in Vietnamec.