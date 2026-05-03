Navijači Schalkeja spet nakazali, da so najboljši na svetu: evforija ob povratku v Bundesligo

Za sloviti klub iz Gelsenkirchna, ki se je v zadnjem desetletju znašel v finančnih in organizacijskih težavah, je to peta vrnitev med prvoligaše v zgodovini. V zadnjih dveh sezonah je bil le deseti in 14. v drugi ligi, ta uvrstitev je bila celo najslabša v zgodovini kluba.
Po več kot 1000 dneh se tako Schalke vrača med najboljše: zdaj ima 68 točk in ne glede na razplet preostalih nedeljskih tekem 32. kroga ga ne moreta ogroziti ne Paderborn (58) ne Hannover (57).
V Nemčiji prvi in drugi neposredno napredujeta iz druge lige v prvo, tretji v drugi ligi pa igra kvalifikacije s 16. ekipo prve Bundeslige.
Schalke je bil sedemkrat nemški prvak, a nazadnje davnega leta 1958, še preden so v Nemčiji ustanovili bundesligo (1963).
