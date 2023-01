Navijači se na Santosovem stadionu poslavljajo od Peleja

Kolona avtomobilov s krsto nekdanjega legendarnega nogometaša Peleja je prispela na stadion Estadio Urbano Caldeira v okrožju Vila Belmiro v ponedeljek zgodaj zjutraj, so poročali lokalni mediji. Številni navijači so že prej z zastavami čakali pred vhodom na stadion. Karavana vozil je v spremstvu policije in gasilcev približno dve uri prej odšla iz približno 80 kilometrov oddaljene bolnišnice Albert Einstein v Sao Paulu, kjer je Pele v četrtek po dolgem boju z rakom umrl v starosti 82 let.

Krsto trikratnega zmagovalca svetovnega prvenstva so postavili v osrednji krog stadionskega igrišča, so še sporočili iz Pelejevega dolgoletnega kluba Santos.

Navijači lahko hodijo mimo krste na razdalji približno pet metrov. Spoštovanje naj bi v naslednjih urah izrazil tudi novi brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva. Krsta bo na sredini igrišča stala 24 ur.

V torek bo pogrebni sprevod ponesel truplo skozi sosesko, kjer še vedno živi Pelejeva mati, do pokopališkega stolpa Memorial Necropole Ecumenica. Pogreb bo potekal v ožjem krogu družine, še piše AFP.