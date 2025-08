Navijači slekli nogometaše in Simau poslali jasno sporočilo, ta jih razume

V dvoboju zadnjih državnih prvakov so Celjani Ljubljančanom odčitali pravo lekcijo in jih v Stožicah razbili s kar 5:0. Navijači Olimpije so, ne prvič v tej sezoni, izžvižgali svoje varovance in od njih po bolečem porazu zahtevali drese. Trenerju Jorgu Simau pa poslali jasno sporočilo, naj se vrne na Portugalsko. Ta odgovarja, da njihove besede razume, a da Olimpija še zdaleč ni tako slaba, kot je izgledala v nedeljo zvečer.

Petarda v mreži nemočnega Matevža Dajčarja je odjeknila že v 71. minuti. V nadaljevanju se je zdelo, da bi Celjani, če bi to želeli, brez težav dosegli še kakšen zadetek. Na drugi strani je bila Olimpija, kot smo se v tej sezoni že navadili, znova brez prave ideje. Razglašeni Ivan Durdov je bil v napadu povsem odrezan od igre. Na sredini zmajem manjka klasična "desetka", nogometaš z idejo, ki bi ustvarjal priložnosti za soigralce. Ker ni šlo drugače, je v kreaciji napadov na silo poskušal Agustin Doffo. Argentinec je odličen obrambni vezist, a mu v napadu hitro zmanjka idej. Ko temu dodamo še povsem izgubljeno in neuigrano obrambo, so žvižgi navijačev neizbežni. "Vrni se na Portugalsko," so Jorgeju Simau že med tekmo sporočale tribune Stožic. Med skandiranjem je bilo slišati tudi ime prejšnjega trenerja Victorja Sancheza. Po zadnjem sodniškem žvižgu – sodnik Alen Borošak srečanja pravilno sploh ni podaljšal – so morali nogometaši Olimpije skupaj s trenerjem na zagovor k Green Dragonsom. V garderobo so se vrnili brez dresov.

Simao: Navijači imajo svoje razloge, odgovor že na naslednji tekmi

"Nogomet je povsod enak. Ko tako izgubiš, bodo navijači seveda odreagirali. In za to imajo razlog. Rekel sem jim, da imajo prav. Kar lahko naredimo, je, da jim že naslednjo tekmo ponudimo prave odgovore. Zame je takšna reakcija povsem razumljiva," je Simao na novinarski konferenci izpostavil, da kritike navijačev povsem razume. Na vprašanje, kaj je šlo narobe, je odvrnil, da čisto vse. "Ko izgubiš s takšnim rezultatom, je jasno, da je šlo narobe čisto vse. Na drugi strani se je za Celje vse razpletlo idealno. Težko je po takšnem porazu najti prave besede. Kot trener moram strmeti k naslednji tekmi. Vem, da je Olimpijinemu univerzumu to težko poslušati, ampak na koncu je to samo ena tekma. To je šele tretji krog prvenstva, izgubili smo samo tri točke." Portugalec je nato pristavil, da so v tej sezoni že pokazali, da lahko igrajo veliko bolje. A kruta resnica je, da so do obeh prvenstvenih zmag prišli proti kluboma, ki ste bosta, kot za zdaj kaže, borila za obstanek (Mura in Aluminij). V Evropi pa so pokleknili pred prvo oviro in se nato do zadnjega mučili s polprofesionalnim Inter Escaldesom. Spomnimo, Andorci so na prvi tekmi v Stožicah povedli že z 2:0.

Jorge Simao je prepričan, da razlika med Olimpijo in Celjem ni tako veliko, kot je izgledalo tokrat. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

'Celje ni tako dobro, Olimpija pa ni tako slaba'

Obračun s Celjem je razkril enormno razliko v kvaliteti obeh moštev. Olimpija, ki je grofe lani v prvenstvu prehitela za 13 točk, je bila povsem nenevarna in večji del srečanja potisnjena pred svoja vrata, kjer se je panično branila. Simao je kljub temu prepričan, da njegova zasedba premore dovolj kvalitete za boj za naslov prvaka. "Po takšni tekmi je vse slabo. Ampak moramo ostati mirni, z jasno vizijo. Če bi danes analiziral tekmo, bi se mi vse zdelo katastrofalno. Ampak jutri in dan po tem ne bo več tako. Zbistriti moramo svoje misli, ker nismo tako slabi, kot smo izgledali danes. In Celje ni tako dobro, kot je izgledalo danes. Pripravljeni moramo biti na naslednjo tekmo, to je vse."

Naslednji izziv prihaja v četrtek, ko bo v tretjem krogu kvalifikacij za Konferenčno ligo v Stožicah gostovala Egnatia. Čeprav vodilni možje kluba trdijo, da Simao še vedno uživa njihovo zaupanje, je potrpljenja navijačev iz tekme v tekmo manj. Zato se zdi, da zdrs proti albanskemu prvaku za Portugalca nikakor ne pride v poštev. 48-letni trener, ki je svoje klube v povprečju vodil le dobra pol leta, kljub temu ne razmišlja, da je njegova služba ogrožena. "Vsak dan imam občutek, da je moja služba v nevarnosti, vendar me to ne skrbi. Za menoj so številna leta v nogometu in vem, kako ta posel poteka. Skrbi me le, da bomo pripravljeni na naslednji izziv." Vse bolj jasno postaja, da bo moral Simao v prevetreni zasedbi Olimpije nekaj močno spremeniti. In to hitro. V nasprotnem primeru je lahko vsak naslednji izziv zanj tudi zadnji.