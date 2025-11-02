Navijači so ga zadeli v glavo, maščeval se jim je z golom

- FOTO: Profimedia
Derbi turške Superlige med istanbulskima velikanoma je tradicionalno potekal v izjemno napetem vzdušju, napetosti pa so presegle mejo okusnega že v prvem polčasu. Potem ko so domači ostali z igralcem manj (Orkun Kökcü je bil izključen zaradi grobega prekrška), je v 30. minuti prišlo do grdega prizora.
Zvezdnik Fenerbahčeja Marco Asensio se je pripravljal na izvedbo kota, ko ga je v glavo zadel predmet, vržen s tribun. Španec je takoj obležal v bolečinah, pri čemer se je držal za glavo. Med ležanjem je na zelenico Bešiktaševega stadiona poletelo še precej steklenic, kozarcev in drugih predmetov.
Sledil je krajši premor, med katerim so zdravniki Asensiu nudili pomoč, sodniki in redarji pa so poskušali umiriti razgrete tribune.
V trenutku incidenta je Bešiktaš vodil z 2:0, v nadaljevanju pa je gostom uspel preobrat za prestižno zmago s 3:2. Zanimivo, za 2:2 je tik pred koncem prvega polčasa mojstrsko zadel prav Asensio. Ob njegovem bučnem veselju se je s tribun znova vlil pravi val nezaželenih predmetov. Končni izid je v 83. minuti postavil nekdanji član Aston Ville Jhon Duran.
