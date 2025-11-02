Navijači so ga zadeli v glavo, maščeval se jim je z golom

Derbi turške Superlige med istanbulskima velikanoma je tradicionalno potekal v izjemno napetem vzdušju, napetosti pa so presegle mejo okusnega že v prvem polčasu. Potem ko so domači ostali z igralcem manj (Orkun Kökcü je bil izključen zaradi grobega prekrška), je v 30. minuti prišlo do grdega prizora.

Zvezdnik Fenerbahčeja Marco Asensio se je pripravljal na izvedbo kota, ko ga je v glavo zadel predmet, vržen s tribun. Španec je takoj obležal v bolečinah, pri čemer se je držal za glavo. Med ležanjem je na zelenico Bešiktaševega stadiona poletelo še precej steklenic, kozarcev in drugih predmetov.