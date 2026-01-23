Naslovnica
Nogomet

Navijači oponašali Borata, Kazahstanci so jih poslali v zapor

Astana, 23. 01. 2026 09.48 pred 45 minutami 1 min branja 5

Avtor:
STA
Navijač Club Bruggeja v Kazahstanu

Sodišče v Kazahstanu je v četrtek tri belgijske nogometne navijače obsodilo na krajšo zaporno kazen, ker so se med torkovo tekmo lige prvakov med Kairatom iz Almatyja in belgijskim Club Bruggeom v tej srednjeazijski državi oblekli v filmski lik Borata. Navijače so zaradi kršitve javnega reda in miru obsodili na pet dni zapora.

Na videoposnetku, predvajanem na kazahstanski televiziji, je prikazana trojica gostujočih navijačev, oblečenih v značilne zelene kopalke - te so postale znane po uspešnici Borat komika Sache Barona Cohena o prostaškem izmišljenem televizijskem novinarju iz Kazahstana.

Sodišče v prestolnici Astana je sporočilo, da je belgijske državljane, ki so jih identificirali le z začetnicami njihovih imen, obsodilo na pet dni zapora zaradi kršitve javnega reda in miru.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Medtem ko so bili pod vplivom alkohola na tribunah stadiona Astana Arena, so se S., D. in N. slekli, ostali v spodnjem perilu in skandirali, da bi pritegnili pozornost, s čimer so motili javni red," je navedlo sodišče.

Šale na račun Borata so v Kazahstanu sicer redko dobro sprejete, saj se država že leta bori proti podobi, predstavljeni v komediji iz leta 2006. Dokumentarna parodija predstavlja to srednjeazijsko državo kot zaostalo, hkrati pa implicitno kritizira ZDA.

Film je v preteklosti že izzval jezo kazahstanskih oblasti, ki so ga prepovedale, a morale priznati, da je v državo privabil več turistov.

Leta 2024 je v podobnem incidentu varnostnik na stadionu med tekmo konferenčne lige med Astano in angleškim Chelseajem zasegel zastavo, na kateri je bila podoba Borata.

