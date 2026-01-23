Navijači oponašali Borata, Kazahstanci so jih poslali v zapor

Sodišče v prestolnici Astana je sporočilo, da je belgijske državljane, ki so jih identificirali le z začetnicami njihovih imen, obsodilo na pet dni zapora zaradi kršitve javnega reda in miru.

Na videoposnetku, predvajanem na kazahstanski televiziji, je prikazana trojica gostujočih navijačev, oblečenih v značilne zelene kopalke - te so postale znane po uspešnici Borat komika Sache Barona Cohena o prostaškem izmišljenem televizijskem novinarju iz Kazahstana.

"Medtem ko so bili pod vplivom alkohola na tribunah stadiona Astana Arena, so se S., D. in N. slekli, ostali v spodnjem perilu in skandirali, da bi pritegnili pozornost, s čimer so motili javni red," je navedlo sodišče.

Šale na račun Borata so v Kazahstanu sicer redko dobro sprejete, saj se država že leta bori proti podobi, predstavljeni v komediji iz leta 2006. Dokumentarna parodija predstavlja to srednjeazijsko državo kot zaostalo, hkrati pa implicitno kritizira ZDA.

Film je v preteklosti že izzval jezo kazahstanskih oblasti, ki so ga prepovedale, a morale priznati, da je v državo privabil več turistov.

Leta 2024 je v podobnem incidentu varnostnik na stadionu med tekmo konferenčne lige med Astano in angleškim Chelseajem zasegel zastavo, na kateri je bila podoba Borata.