Navijači Tottenhama 28-letnici, ki je ujeta v Gazi, namenili rumene balone

Navijači Tottenhama so na tekmi četrtfinala angleškega ligaškega pokala, ko so Spursi s 4:3 ugnali Manchester United, izkazali podporo Emily Damari, navijačici londonske zasedbe, ki je ujeta v Gazi. V znak podpore so v zrak spustili rumene balone.

Spomnimo, vse je kazalo na gladko zmago Londončanov, po tem, ko je dvakrat mrežo Uniteda zadel Dominic Solanke in enkrat Dejan Kuluševski. Toda rdeči vragi so izkoristili napaki domačih in se hitro približali le na gol zaostanka. Vendarle pa je zmago Tottenhama potrdil Heung-min Son, ki je zadel direktno iz kota, končnih 4:3 pa je v 94. minuti postavil Jonny Evans. Tottenham si je z zmago priboril polfinale, kjer se bo pomeril z Liverpoolom.

Navijači z gesto za ugrabljeno podpornico Tottenhama Navijači londonskega moštva so v sedmi minuti obračuna v zrak spustili številne rumene balone. S tem so želeli opozoriti na britansko-izraelsko talko Emily Damari in številne ostale ujetnike, ki so trenutno v Gazi.

Emily, ki je pogosto hodila na tekme Tottenhama, je bila ugrabljena lani 7. oktobra – potem ko so jo odpeljali iz Kfar Aza, ko naj bi jo ustrelili v roko, ji zavezali oči in odpeljali v Gazo – in je ujeta že več kot 400 dni. 28-letnico so nazadnje videli živo 20. januarja. Emilyjina mati, Mandy Damari, je v pogovoru za BBC dejala: "Bojim se, da je mrtva. Če je še živa, ne dobiva dovolj hrane, se ne more umiti, piti vode, lahko je bolna ... Trpi zaradi strelnih ran. Vsak dan se sekiram."

Mandy Damari je v začetku decembra obiskala London, da bi se srečala s politiki in jih prosila za ukrepanje, da bi svojo hčerko in preostale talce varno vrnili domov. To ni prvič, da so se navijači Tottenhama zbrali, da bi izkazali podporo Emily in njeni družini v teh težkih trenutkih. Pred dvobojem z Aston Villo so organizirali shod do stadiona, na katerem so pozivali k Emilyjini izpustitvi in delili letake z njeno fotografijo, na kateri ima na sebi Tottenhamov šal.