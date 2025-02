Navijači Udineseja napadli vlak, 11 ljudi je ranjenih

Približno 50 zamaskiranih huliganov s palicami in drugimi pretepaškimi rekviziti je v bližini postaje Basiliano blizu Vidma stopilo na tirnice, prižgalo dimne bombe in zaustavilo vlak, na katerem je bilo približno 300 ljudi iz Benetk. Po metanju kamnov in potem ko so se Benečani spustili na peron, se je vnel pretep, v katerem je bilo poškodovanih 11 ljudi, med njimi šest huje in so bili odpeljani v bolnišnico, a niso v smrtni nevarnosti

Videmska policija medijem sicer še ni ponudila nobenih podrobnosti incidenta. Znano je, da je posredovala tudi s helikopterjem in spopad hitro končala. Med akcijo pa so bili poškodovani tudi trije državni policisti. Aretiranim bo prepovedano približevanje krajem, kjer potekajo športne prireditve.