Navijači Uniteda razgrajali pred hišo direktorja, klub grozi s prepovedmi in tožbami

Skupina približno 20 zamaskiranih ljudi je pred domom Eda Woodwardav Cheshiru prižgala več pirotehničnih izdelkov, nekaj jih je poletelo tudi prek ograje. Na družbenih omrežjih objavljeni posnetki prikazujejo skupino ljudi pred Woodwardovo hišo, ki jezno skandirajo, slišale naj bi se tudi grožnje s smrtjo. Izvršni direktor Manchester Uniteda je sicer poročen in ima dva otroka.

MANUTD

"Manchester United FC je nocoj izvedel za incident pred domom enega od naših zaposlenih,"so se pri Unitedu oglasili v izjavi za javnost. "Vemo, da bo za nami stal tudi svet nogometa, medtem ko bomo sodelovali z manchestrsko policijo, da bi identificirali storilce tega nedopustnega napada. Vse, ki jih bodo spoznali za krive kriminalnega dejanja ali jih bodo spoznali za krive nedovoljenega vstopa na tujo posest, jih bo klub dosmrtno kaznoval (prepoved vstopa na stadion Old Trafford, op. a.) in lahko tudi tožil. Ena reč je, da navijači izražajo mnenje, kaznivo poškodovanje ali poskus ogrožanja življenja pa je nekaj drugega. Preprosto ni opravičila za to."