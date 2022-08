Blede predstave Manchester Uniteda se nadaljujejo

Gosti so z dvema goloma Nemca Pascala Grossa že po prvem polčasu vodili z 2:0, v nadaljevanju pa so kljub pritisku in vstopu v igro Cristiana Ronalda domači samo znižali zaostanek, potem ko je Alexis MacAllister dosegel avtogol.

United se očitno tudi pod vodstvom novega trenerja, Nizozemca Erika ten Haga, ni znebil pomanjkljivosti iz lanske sezone, v napadu ni imel pravih idej, v obrambi pa je delal napake, ki so botrovale zaostanku.

Na domačem igrišču ni zmagal niti Leicester, z Brentfordom je igral 2:2. V 46. minuti so domači z golom Kiernana Dewsbury-Halla povedli z 2:0, v prvem polčasu je gol dosegel tudi Timothy Castagne, toda do konca srečanja sta za izenačenje poskrbela Ivan Toney in Pelenda Da Silva, slednji, sicer rezervist, je izenačil v 86. minuti.

Uvodni krog se bo zaključil z dvobojem med West Hamom in aktualnim prvakom Manchestrom Cityjem.

- nedelja, 7. 8.:

Leicester - Brentford 2:2 (1:0)

Manchester United - Brighton 1:2 (0:2)

17.30 West Ham United - Manchester City