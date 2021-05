Navijači v avtomobilih, igralci na stadionu: 'Atletico je najboljši na svetu'

"To so bile solze sreče," je o svojem objokanem telefonskem klicu, ki je sledil zmagovitemu golu na sobotni tekmi v Valladolidu, povedal največji junak pravkar končane sezone, napadalec Luis Suarez. "Moja žena ve, kako sem garal za to, da bi pokazal, da še lahko igram na visoki ravni. Moji otroci imajo osem in enajst let, o vsem tem govorijo s prijatelji in vedo, na kakšen način sem zapustil Barco in da sem prišel z veliko željo. Moja žena me vedno podpira v vseh trenutkih. Že ko sem prvič obiskal stadion, sem bil ganjen. Sprejem je bil spektakularen. Ena anekdota iz tistega dne: v muzeju je stenska poslikava, za katero so dejali, da bodo na njej pustili prosto mesto za mojo fotografijo, ko se bom vpisal v zgodovino kluba. Če bom naslednjo sezono ostal? Da, da, da ... Gotovo."

Navijači Atletica so se v nedeljo množično odzvali na spletno pobudo svojega kluba in zavzeli madridske ulice, a (večinoma) v avtomobilih, s katerimi so se podali tudi mimo kultnega Neptunovega vodnjaka na trgu Casanovas del Castillo, kjer so se ob največjih uspehih odvijala organizirana slavja. Z glasnim hupanjem, izobešenimi zastavami ter drugimi klubskimi simboli so prečkali tudi slovito avenijo Paseo de la Castellana, ki je najbolj direktna pot do stadiona Santiago Bernabeu.

Tudi ob stadionu Wanda Metropolitano vzdušje še zdaleč ni bilo komorno, čeprav so bile tribune ob častni podelitvi pokala spet žalostno prazne. Več sto navijačev je kot ob zadnjih nekaj tekmah, ko se je prvenstvo usodno "lomilo", prišlo izkazat podporo svojim ljubljencem, ki jih je klubska ikona Diego Simeoneše drugič v zadnjih sedmih letih popeljal do velikega uspeha.

Gostitelj dogodka, predsednik kluba Enrique Cerezo, je toplo pozdravil prihod predsednice madridske avtonomne skupnosti Isabel Diaz Ayuso, ki je proslavo ob navdušenju domačih nogometašev zaključila z oblečenim dresom Atletica, medtem ko so bili prisotni tudi minister za kulturo in šport Jose Manuel Rodriguez Uribes, predsednik Španske nogometne zveze ter seveda madridski župan Jose Luis Martinez-Almeida, velik navijač rdeče-belih, ki tega v svojem nagovoru tudi v nobenem trenutku ni skrival.

Ponosen, ker je predsednik najboljšega kluba in najboljših navijačev na svetu

"Ta enajsti prvenstveni naslov bo za vedno ostal v spominu vseh 'atleticosov' (navijačev Atletica, op. a.). To je bil dan, ki je bil poln čustev, čeprav naše veselje ni popolno ob izgubi enega člana rdeče-bele družine (med proslavljanjem naslova je umrl mladoletnik, op. a.). Naše srce je z njim in z njegovimi," je zbrane na zelenici nagovoril Cerezo.

"Rad bi se zahvalil navijačem, katerih podporo smo čutili ves čas, v slabih in v dobrih trenutkih. Vsi ste sodelovali pri tem uspehu. Rad bi omenil tudi navijaške klube, prostovoljce ... Vsi smo del te družine. To ni bilo lahko leto, ko smo vsakodnevno videvali prazne tribune stadionov, kar upamo, da se nikoli več ne bo ponovilo. Trga se mi srce, ko vidim stadion brez svojih ljudi, a skupaj bomo premagali to pandemijo. Zahvaljujemo se tudi za skupen trud LaLige, CSD (Vrhovni svet za šport, op. a.) in nogometne zveze. Celotnemu zdravniškemu osebju, članom državne varnostne službe. In (izvršnemu direktorju, op. a.) Miguelu Angelu Gilu. Hvala tudi za zaupanje pokroviteljem. Seveda pa ne gre pozabiti na teh 23 herojev, ki so tu, na to skupino igralcev, ki jih vodi Simeone, njegov strokovni štab in športni del uprave (športnega direktorja Andree, op. a.) Berte. Ste del zgodovine,"je dodal.

"Rad bi čestital tudi vsem nasprotnikom, ki so poskrbeli, da je bilo prvenstvo razburljivo do zadnjega kroga. Videlo se je lahko, kako težko je to prvenstvo, zaradi tega pa ima posebno vrednost. Simeone mi je rekel, da je v zadnjih osmih letih Barca osvojila štiri prvenstva, Madrid dve in mi preostali dve. To je uspeh. Rad bi izrazil ogromen ponos, da sem lahko predsednik najboljšega kluba na svetu, z najboljšimi navijači. Spomnil bi se rad tudi na vse predsednike, ki so bili na tem položaju pred mano," je še dejal Cerezo.

Posnetek podelitve na stadionu Wanda Metropolitano: