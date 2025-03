Navijači v Mariboru proti helikopterju izstrelili pirotehnično sredstvo

Policija v zvezi z izstreljenim pirotehničnim sredstvom proti helikopterju še zbira obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Prav tako so pred Ljudskim vrtom obravnavali moškega, ki je prenašal pirotehnična sredstva ter mu izdali plačilni nalog. Na prireditvenem prostoru so pirotehniko zasegli še eni osebi, zoper katero bodo podali obdoližlni predlog zaradi kršitve zakona o javnih zbiranjih. Plačilni nalog so izdali še enemu moškemu, ki je med tekmo prižgal baklo.

Cesar: Od prve do zadnje minute smo diktirali tempo in zasluženo zmagali

Dan pred tekmo so pridržali tri osebe, ki so v središču Maribora razgrajale in tolkle po prometnih znakih, enega pa tudi izruvale. Policija je zoper njih uporabila prisilna sredstva in jih pridržala.