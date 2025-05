Navijači Valladolida besni: Ronaldo namesto tekem svojega kluba gleda v kozarec

Ronaldo Luis Nazario de Lima, krajše Ronaldo, si je v vlogi predsednika Real Valladolida prislužil nemalo kritik. Ne le zaradi predstav svojih nogometašev, ki so z zgolj 16 točkami prikovani na samo dno lestvice španskega prvenstva, temveč tudi zaradi svojega brezbrižnega obnašanja.

Jezo navijačev Valladolida so olje na ogenj prilili videoposnetki, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih. Le nekaj ur po tem, ko je njegov klub doma z 1:2 izgubil proti Barceloni, so namreč Brazilca opazili, kako vidno pod vplivom alkohola zapušča znano madridsko restavracijo. Močno opiti nekdanji napadalec je komaj stal na nogah, opotekal se je po stopnicah, do avtomobila pa so mu morali pomagati njegovi spremljevalci.