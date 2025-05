Navijači vdrli na trening padlega velikana: Niste dostojni tega dresa

Klub, ki je nekoč veljal za italijanskega velikana, bi z zmago v zadnjem krogu obstal v drugi ligi, toda ekipa Juve Stabie je bila pretrd oreh in tekma se je končala z remijem brez golov. Tudi ostale tekme niso šle na roko Sampdorii, zmagale so prav vse tri ekipe, ki bi še lahko preprečile njihov izpad. Salernitana je v zadnjem krogu z 2:0 odpravila Cittadello, Frosinone z 1:0 Sassuolo, Brescia pa z 2:1 Reggiano.

Sampdoria, klub z bogato tradicijo, se tako prvič v 78 letih obstoja seli v tretjo ligo - Serie C. Moštvo iz mesta z največjim italijanskim pristaniščem je pred dvema letoma izpadlo iz Serie A. Mnogi so pričakovali ekspresen povratek med elito, toda sledila je še globlja kriza in zgodovinski izpad v tretji rang.

Tri dni po izpadu je ozračje v in okoli kluba razgreto. Okoli sto razjarjenih navijačev se je zbralo pred športnim centrom Mugnaini v Bogliascu, kjer je ekipa trenerja Alberica Evanija opravila nekakšen "kaznovalni" trening, piše italijanska Gazzetta.

Ob tem dodajajo, da so navijači z vzkliki - "u*rani možje", "sramotite klub, izdajalci odidite" in "zlomili vas bomo" - vlili strah v kosti svojih ljubljencev. A ne samo to. Največje ponižanje je sledilo, ko so morali igralci sleči modro-bele drese in jih predati skupini ultrasov, ki je čakala pred centrom. "Niste vredni, da bi jih nosili," so jim sporočili oboževalci.