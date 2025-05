Navijači vdrli na zelenico, nogometaši Olimpije dvignili trofejo

Letošnji zmagovalci državnega prvenstva, ki so na 36 tekmah dosegli 21 zmag, 11 neodločenih izidov in doživeli štiri poraze, se bodo po tekmi odpravili v središče slovenske prestolnice, kjer bodo na Kongresnem trgu rajali skupaj s svojimi privrženci. Slednji na zadnji tekmi sezone zadetkov niso videli, prvi polčas je sicer postregel z nekaj priložnostmi, v drugem pa se ni dogajalo veliko.

Kadrovsko spremenjena Olimpija je silovito začela obračun v Stožicah, uvodoma nevarno zagrozila prek Marina Durdova in Antonia Marina, obakrat pa se je izkazal domači vratar Uroš Likar. V prvem delu prvega polčasa je bila na domači zelenici aktivnejša gostujoča zasedba, nato pa je vajeti igre prevzela domača ekipa. V 19. minuti je bil po kombinirani akciji in strelu Martina Pečarja na pravem mestu vratar Gal Fink, ki se je izkazal tudi devet minut kasneje, ko je v zadnjem hipu zaustavil prodor Mateja Poplatnika. Bravo je najbolj nevarno akcijo uprizoril v 31. minuti, po lepi akciji pa je strel Pečarja z roba kazenskega prostora švignil mimo desne vratnice Finka. Gostitelji so bili med 38. in 39. minuto še dvakrat nevarni, zaključna strela Poplatnika in Marka Španringa pa sta bila malenkostno nenatančna.

V 51. minuti je Venuste Baboula dosegel vodilni gol za Bravo, po posredovanju Vara pa je bil razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. V nadaljevanju je ritem igre močno padel, tudi zavoljo dveh nekoliko daljših prekinitev v režiji gostujoče navijaške skupine Green Dragons. Gostitelji so v zadnjem delu tekme še najlepšo priložnost za spremembo izida zapravili v 79. minuti, ko je gostujoča osrednja obramba v zadnjem trenutku blokirala strel Sandija Nuhanovića.